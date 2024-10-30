廣東百歲老人額頭生「壽角」 醫生提醒：疾病表現要小心

近幾年，廣東普寧107歲的陳奶奶額頭長出「壽角」。其曾孫透露，奶奶心態好、身體好、胃口好。有醫生提醒，所謂的「壽角」其實是「皮角」，是一種疾病表現，與年齡、日曬有關。

《九派新聞》報道，武漢市皮膚病防治院副主任醫師袁勇謀介紹，陳奶奶頭上長出的是「皮角」，一般在其他皮膚疾病的基礎上發展而成，包括人類乳頭瘤病毒（HPV）感染引起的「疣」、脂溢性角化病（良性）、鱗狀細胞癌（惡性）。

皮角的多發年齡段尚沒有精確統計，大約為4、50歲以上的中老年人群體。除年齡外，長出皮角還與日曬有關，經常日曬者長出皮角的可能性更大。一般會長在面部、頭部、頸部、前臂、手背，也有長在眼瞼、軀幹等部位。

袁勇謀建議做好防曬，如發現身上有皮角，應及時到醫院就診，明確疾病性質。若檢查結果為良性，將皮角切除即可，若為惡性，還需要進一步治療。至於切除後是否還會長出，則要視乎是良性或惡性和深度。

網民睇法：

不要去管是什麽了！就把它是福氣吧！願阿婆壽比南山，福如東海 不管角是好不好，活到這麽老已經超越99%的人了 不懂角，只覺得老年人身體經不住手術 龍角不影響生活不用管他的一百多歲了，你還追求什麽呢阿婆，老壽星 不疼不癢不要管了 我能活到一百歲，長兩個角也沒關係 你家有長壽基因，大概率你的後代也會長壽

廣東普寧107歲的陳奶奶額頭長出「壽角」。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》