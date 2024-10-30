快訊

選前7天最新民調！賀錦麗「超微幅」領先川普 路透：難以勝選

安卓手機也要有「動態島」了！外媒曝最快2025年Android 16看得到

MLB／洋基球迷絕望到難看！硬搶貝茲接殺飛球被罵翻 裁判立即驅逐出場

廣東百歲老人額頭生「壽角」 醫生提醒：疾病表現要小心

香港01／ 撰文：林芷瑩

近幾年，廣東普寧107歲的陳奶奶額頭長出「壽角」。其曾孫透露，奶奶心態好、身體好、胃口好。有醫生提醒，所謂的「壽角」其實是「皮角」，是一種疾病表現，與年齡、日曬有關。

《九派新聞》報道，武漢市皮膚病防治院副主任醫師袁勇謀介紹，陳奶奶頭上長出的是「皮角」，一般在其他皮膚疾病的基礎上發展而成，包括人類乳頭瘤病毒（HPV）感染引起的「疣」、脂溢性角化病（良性）、鱗狀細胞癌（惡性）。

皮角的多發年齡段尚沒有精確統計，大約為4、50歲以上的中老年人群體。除年齡外，長出皮角還與日曬有關，經常日曬者長出皮角的可能性更大。一般會長在面部、頭部、頸部、前臂、手背，也有長在眼瞼、軀幹等部位。

袁勇謀建議做好防曬，如發現身上有皮角，應及時到醫院就診，明確疾病性質。若檢查結果為良性，將皮角切除即可，若為惡性，還需要進一步治療。至於切除後是否還會長出，則要視乎是良性或惡性和深度。

網民睇法：

不要去管是什麽了！就把它是福氣吧！願阿婆壽比南山，福如東海

不管角是好不好，活到這麽老已經超越99%的人了

不懂角，只覺得老年人身體經不住手術

龍角不影響生活不用管他的一百多歲了，你還追求什麽呢阿婆，老壽星

不疼不癢不要管了

我能活到一百歲，長兩個角也沒關係

你家有長壽基因，大概率你的後代也會長壽

廣東普寧107歲的陳奶奶額頭長出「壽角」。（影片截圖）
廣東普寧107歲的陳奶奶額頭長出「壽角」。（影片截圖）

延伸閱讀：

內地女網民教月入4K儲錢法　網民嚇壞：與社會脫節，攢錢有乜用？

江蘇網民廢物站買舊書手稿　意外拼湊出女科學家的人生片段

文章授權轉載自《香港01》

奶奶 廣東 老年人 醫師

相關新聞

中國太空站低成本貨物運輸系統 「昊龍」太空梭與「輕舟」飛船入選

據大陸觀察者網，微信公眾號「中國航空工業集團」消息，10月29日上午舉行的神舟十九號載人太空船專題記者會上，中國載人航太...

廣東百歲老人額頭生「壽角」 醫生提醒：疾病表現要小心

近幾年，廣東普寧107歲的陳奶奶額頭長出「壽角」。其曾孫透露，奶奶心態好、身體好、胃口好。有醫生提醒，所謂的「壽角」其實是「皮角」，是一種疾病表現，與年齡、日曬有關。

神舟十九號發射成功 太空首次迎來「90後」訪客

據新華社，10月30日凌晨，神舟十九號載人太空船發射圓滿成功，浩瀚太空首次迎來中國「90後」訪客。當日凌晨4時27分，搭...

歪曲考古工作價值 大陸將打擊「盜墓探墓」直播、短影音

大陸官方宣佈部署專項行動，嚴厲打擊網上盜墓、探墓、非法鑑定等相關違法違規短影音和直播。大陸國家文物局10月28日在微信公...

澳門破獲最大毒品走私案 27歲台男為5萬報酬偷運11公斤冰毒

澳門警方宣布破獲歷來最大宗冰毒走私案，27歲黃姓台灣男子27日傍晚自泰國飛抵澳門機場，其托運行李內被查獲偽裝成茶葉的11...

甘肅女花200萬買房…抽中百萬邁巴赫 但使用權只10年

中國樓市促銷再出新招，甘肅某樓盤祭出買房抽邁巴赫豪車，一名女業主花了200萬元（人民幣，下同，約28萬美元）買了一套四房...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。