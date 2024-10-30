神舟十九號發射成功 太空首次迎來「90後」訪客

據新華社，10月30日凌晨，神舟十九號載人太空船發射圓滿成功，浩瀚太空首次迎來中國「90後」訪客。當日凌晨4時27分，搭載神舟十九號載人太空船的長征二號F遙十九運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射，約10分鐘後，神舟十九號載人太空船與火箭成功分離，進入預定軌道，太空人乘組狀態良好，發射圓滿成功。

報導稱，執行神舟十九號載人飛行任務的太空人乘組由蔡旭哲、宋令東、王浩澤3名太空人組成。其中，航太員宋令東、太空人王浩澤為首次執行飛行任務的「90後」。而王浩澤也成為進入太空的第三名中國女太空人。

根據中國載人太空工程辦公室介紹，太空船入軌後，將依照預定程序與太空站組合體自主快速交會，神舟十九號太空人乘組將與神舟十八號太空人乘組進行在軌輪替。在太空站工作生活期間，神舟十九號太空人乘組將進行多次出艙活動，進行微重力基礎物理、太空材料科學、太空生命科學、航太醫學、航太技術等領域實（試）驗與應用，完成太空站碎片防護裝置安裝、艙外載重及艙外平台設備安裝與回收等各項任務。

報導稱，這次任務是中國載人航太工程進入太空站應用與發展階段的第4次載人飛行任務，是工程立項實施以來的第33次發射任務，也是長征系列運載火箭的第543次飛行。

報導指出，目前，太空站組合體已進入對接軌道，工作狀態良好，滿足與神舟十九號載人太空船交會對接和太空人進駐條件。