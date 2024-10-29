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澳門破獲最大毒品走私案 27歲台男為5萬報酬偷運11公斤冰毒

中央社／ 台北29日電
澳門警方宣布破獲歷來最大宗冰毒走私案，27歲黃姓台灣男子27日傍晚自泰國飛抵澳門機場，其托運行李內被查獲偽裝成茶葉的11.1公斤冰毒，價值約1.45億元。黃男供稱為5萬元報酬運毒。圖／AI生成
澳門警方宣布破獲歷來最大宗冰毒走私案，27歲黃姓台灣男子27日傍晚自泰國飛抵澳門機場，其托運行李內被查獲偽裝成茶葉的11.1公斤冰毒，價值約1.45億元。黃男供稱為5萬元報酬運毒。圖／AI生成

澳門警方宣布破獲歷來最大宗冰毒走私案，27歲黃姓台灣男子27日傍晚自泰國飛抵澳門機場，其托運行李內被查獲偽裝成茶葉的11.1公斤冰毒，價值約1.45億元。黃男供稱為5萬元報酬運毒。

據澳門司法警察局發布，毒品罪案調查處人員根據情報得悉，近日有販毒集團在泰國聘用台灣人搭乘泰國赴澳航班，將冰毒偷運到澳門後再轉運香港，經排查後鎖定一名可疑的台灣男子，於27日傍晚在其飛抵澳門並領取一個大型託運行李箱後立即採取行動。

據發布，澳門司警在有關行李箱內查獲3個禮盒，內藏10包偽裝成茶葉的冰毒，重約11.1公斤，約值澳門幣3630萬元（約新台幣1億4556萬元），為澳門歷來破獲最大宗的偷運冰毒案。

經查，涉案男子承認收取新台幣5萬元報酬，於泰國接收上述毒品，偷運到澳門後擬立即轉運香港。

澳門司警表示，根據調查所得，以「不法販賣麻醉藥品及精神藥物罪」將涉案男子移送檢察院偵辦，並繼續就案件進行深入調查及追緝其餘在逃涉案人。

據澳門日報報導，這名被捕的台灣男子姓黃，27歲，持台灣旅遊證件，報稱無業。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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