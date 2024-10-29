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福建拋新一波對台措施 學者分析：軟硬兼施難有效果

中央社／ 台北29日電
大陸福建省今天公布新一波對台措施，包括提供台灣民眾開設證券帳戶便利性、鼓勵台灣護理人員前往就業等。示意圖／ingimage
大陸福建省今天公布新一波對台措施，包括提供台灣民眾開設證券帳戶便利性、鼓勵台灣護理人員前往就業等。示意圖／ingimage

中國大陸福建省今天公布新一波對台措施，包括提供台灣民眾開設證券帳戶便利性、鼓勵台灣護理人員前往就業等。學者認為，中共對台軟硬兼施，不過措施內容對於台灣民眾難有吸引力。

福建29日發布貫徹落實「中共中央、國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見」第3波措施，涉及4領域、計17條，包括提供台灣民眾開設證券帳戶便利性、鼓勵台灣護理人員在福建就業等。

致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠29日對中央社剖析，中共一方面透過軍演威嚇壓制台灣主權；另一方面又由肩負兩岸融合任務的福建釋放出對台灣民眾「示好」訊息，本質是統戰手段。

張弘遠指出，這波措施巧妙地結合了統戰目的與自身政策需求。中國大陸經濟欠佳，資本市場需要更多外來資金，鼓勵台灣民眾前往開設證券帳戶，切合鼓勵外來熱錢的目的；期盼台灣護理人員前往就業，也順應了醫療改革大背景。

他認為，台灣民眾前往對岸大多會選擇北京、上海等一線城市，這波措施不太可能有實質效果。在「聯合利劍—2024B」軍演後，中共傳遞「示好」訊息，目的在於不讓台灣民眾過分恐懼兩岸情勢，進而發揮分化台灣內部意見效果。

中華亞太菁英交流協會成員王智盛對中央社表示，中共對台持續採取軟硬兩手、區隔處理，福建在這個時間點拋出新一波對台措施，可以視作其對於中共總書記習近平於15、16日赴福建考察談及兩岸融合的呼應，「看起來福建在趕KPI進度」。

王智盛認為，這波新措施沒有什麼新意。中國大陸經濟不佳是眾所周知的，外資退出、股市也退燒，鼓勵台灣民眾前往開設證券帳戶難有吸引力；中國大陸薪資水準、工作環境恐也難成為吸引台灣護理人員前往就業的誘因。

王智盛表示，這波對台措施難有實質效果，不過看得出中共正試圖營造出一種台灣民眾可以與當地民眾有同等居民待遇的氛圍，不排除後續會再陸續盤點其他行業別，鼓勵台灣民眾前往就業。

中共 福建

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