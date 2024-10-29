恐打破這紀錄？康芮颱風逼近 大陸福建發布預警召回作業船隻

颱風康芮逼近台灣，根據氣象預報將在31日從花東一帶登陸。中國大陸福建省同樣受到康芮影響，除了發布防颱應急響應，也召回沿海作業漁船。1949年迄今，尚未有颱風在10月25日以後侵襲大陸，康芮可能打破紀錄。

綜合中新網、福州日報報導，中國中央氣象台預測，受到颱風康芮的影響，福建東部和北部、浙江、上海、江蘇南部31日起將有大雨到暴雨。目前福建省防汛抗旱指揮部已發布颱風4級應急響應。

據統計，1949年以來，尚未有颱風在10月25日以後登陸或擦過福建和浙江沿海，康芮可能打破75年以來的紀錄。

報導指出，福建省的應急、氣象、海洋與漁業、海事等相關部門在28日針對防颱工作舉行會商，強調深秋颱風變化大，移動路徑尚有不確定性，應嚴密監測預警預報，同時強化會商研判及時部署防範與應對工作。

福建省防汛辦要求，在閩中漁場、閩南漁場等地作業的漁船，務必於29日下午5時前全部就近到港口避風；閩東漁場、閩外漁場等地作業船隻，須於30日下午5時前全部就近到港口避風，有序停靠並做好加固船上設施等工作，船上人員全部撤離上岸。

報導提到，受冷空氣和颱風康芮共同影響，福建省各大漁場將出現5.5公尺以上的巨浪；福州及以南沿海將出現4.5公尺巨浪；沿海水位可能上升50至150公分，最高可能達到橙色警戒。