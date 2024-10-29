福建再推兩岸融合政策涵蓋4方面 「對台金融合作」備受矚目

福建省人民政府新聞辦公室日前發布兩岸融合發展示範區意見第三批政策措施，內容共有四個方面17條，其中備受矚目的是對台金融合作方面，包括在閩台資跨境融資便利化、做好台資企業上市培育服務等。

據福建發布消息，福建省人民政府新聞辦公室29日召開記者會發佈福建省貫徹落實《中共中央、國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》第三批政策措施，內容涵蓋金融合作、支持同胞赴閩發展、對台司法服務、便利在閩生活旅遊等四方面。

其中，推進對台金融合作方面，包括在閩台資企業跨境融資便利化政策、便利在閩台胞徵信查詢、服務台胞享受便利移動支付、設立一批重點服務台胞台企銀行保險機構、提供開立證券帳戶便利服務與做好台資企業上市培育服務等六項措施。

在台資企業上市培育服務上，會上指出依託廈門兩岸股權交易中心，面向台資企業開展融資路演、股權激勵等37項資本市場專項對接，為擬上新三板的台資企業提供一對一服務。

21財經報導，興業證券相關人士表示，公司一直有做對台服務，海峽股權交易中心（福建）有限公司（以下簡稱「海峽股交」）有設立台資板，對台灣企業有一些培育。

「這塊工作不是以營利為目的，更多的是培育等。」上述人士指出，公司還會加大力度持續推進對台金融合作。

興業證券半年報顯示，海峽股交成立於2011年10月，註冊資本人民幣2.10億元，興業證券持有45.25%的股權。截至6月30日，海峽股交總資產人民幣2.95億元，淨資產人民幣2.17億元，報告期內實現營業收入人民幣1,155.50萬元，實現淨利潤人民幣125.36萬元。