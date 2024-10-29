快訊

認罪了！鄭文燦涉貪案 廖俊松父子與媳婦均認送錢行賄 紛求免、緩刑

抓到了！台南急水溪殺人棄屍案2男遭逮 曾動手綑綁死者

氣象署估周四下半天「花蓮以南登陸」 一圖看康芮颱風預測路徑、影響時程

聽新聞
0:00 / 0:00

傳維權人士服刑遭虐待 大陸海外民運人士接力絕食聲援許志永

中央社／ 台北29日電
大陸知名法律學者、維權人士許志永（圖）在獄中絕食維權的消息傳到海外後，美國加州洛杉磯的中國民運人士組建絕食團，以接力方式聲援許志永。示意圖／ingimage
大陸知名法律學者、維權人士許志永（圖）在獄中絕食維權的消息傳到海外後，美國加州洛杉磯的中國民運人士組建絕食團，以接力方式聲援許志永。示意圖／ingimage

中國知名法律學者、維權人士許志永在獄中絕食維權的消息傳到海外後，美國加州洛杉磯的中國民運人士組建絕食團，以接力方式聲援許志永。

美國自由亞洲電台日前報導，本次接力絕食聲援活動由中國民主黨全國委員會主辦，本月23日正式開始，將持續進行到至少11月中旬。參與活動的人士會在社群媒體公布絕食日期，接力方式為每天有兩人絕食，次日再由另兩人接替。

51歲的許志永是法學博士，也是中國新公民運動的主要發起人，曾任教於北京郵電大學文法經濟學院，2014年在「聚眾擾亂公共場所秩序」的罪名下被判刑4年；2023年，又遭當局以「顛覆國家政權」罪名判刑14年。

由海外中國民運人士組成的「許志永博士海外關注中心」稍早前發表公開信指出，許志永在山東省魯南監獄服刑期間受到各種各樣的虐待，包括強迫勞動、24小時專人看管、飲食惡劣、限制讀書寫作及通信會見等。

維權網日前披露，為抗議魯南監獄及相關人員的違法行為、捍衛通信權，許志永自本月4日開始絕食，整整20天，期間體重減少約5公斤，健康情況惡化。

2019年12月，許志永、丁家喜與維權人士和律師在廈門聚會，討論時政和中國未來；同月26日，當局開始抓捕參與並涉及這次私人聚會的人士，先後20多人被失蹤、被傳喚或被拘留，並被控涉嫌煽動顛覆國家政權和尋釁滋事。

2023年4月，許志永、丁家喜遭當局以「顛覆國家政權罪」一審重判14年、12年，引發國際社會關注，認為這是對中國公民社會的嚴重打壓。

北京 監獄

延伸閱讀

「愛子歸來」10年心血！喪夫失子化大愛：監獄孩子送暖

「寧要監獄，不要地獄」二林串連芳苑 擴大反對興建彰化火葬場

遠距醫療門診服務開進監獄 讓收容人享醫療平權

「泰版Angelababy」邱敏敏涉直銷詐騙遭逮入獄 未適應監獄生活喊胃痛

相關新聞

福建再推兩岸融合政策涵蓋4方面 「對台金融合作」備受矚目

福建省人民政府新聞辦公室日前發布兩岸融合發展示範區意見第三批政策措施，內容共有四個方面17條，其中備受矚目的是對台金融合...

傳維權人士服刑遭虐待 大陸海外民運人士接力絕食聲援許志永

中國知名法律學者、維權人士許志永在獄中絕食維權的消息傳到海外後，美國加州洛杉磯的中國民運人士組建絕食團，以接力方式聲援許...

標誌性意義…陸自製客機C919拼出海 中國商飛赴新加坡設辦事處

中國商飛亞太辦事處在新加坡揭碑，大陸國產大飛機出海再跨一步。

國務院13招催生 補貼、助買房 網：無法就業 補貼啥用？

為了提升出生率，中國國務院印發「關於加快完善生育支持政策體系推動建設生育友好型社會的若干措施」（下稱「措施」），一舉出台...

萬聖節成禁忌？ 滬警嚴控標誌性地點 學生被要求不參加聚會

近年，萬聖節成為上海年輕人的節日，但今年的過節氣氛似乎特別肅殺。早在萬聖節前一周，網路上就流傳疑似政府工作群通知的訊息，...

又見小學外隨機砍人 這回是北京 遭辭退校保安砍傷5人

中國再傳隨機砍人事件。北京海淀警方通報，28日15時20分許，海淀區萬泉莊路和萬柳中路交叉口附近，發生一起持刀傷人案件，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。