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標誌性意義…陸自製客機C919拼出海 中國商飛赴新加坡設辦事處

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國駐新加坡大使館28日發布消息稱，中國商用飛機有限責任公司亞太辦事處在新加坡揭牌。圖／取自中國駐新加坡大使館
中國駐新加坡大使館28日發布消息稱，中國商用飛機有限責任公司亞太辦事處在新加坡揭牌。圖／取自中國駐新加坡大使館

中國商飛亞太辦事處在新加坡揭碑，大陸國產大飛機出海再跨一步。

中國駐新加坡大使館28日發布消息稱，中國駐新加坡大使曹忠明28日出席中國商用飛機有限責任公司亞太辦事處揭牌儀式並致辭。使館康伊明參贊陪同參加。

曹忠明稱，中國商飛是在全球具有重要影響力的航空裝備企業。中國商飛亞太辦事處在新加坡成立，是國產大飛機出海的重要一步，具有標誌性意義。

中國商飛的C919國產大型客機已進入多用戶運營的新階段。截至目前，C919累計交付11架飛機，運營1.3萬小時，載客70萬人次。此外，C929寬體客機正在開展初步設計和供應商選擇。

而中國商飛C919正積極出海。海外客戶部分，目前唯一運營中國商飛飛機的航空公司是印尼廉價航空公司TransNusa，該公司使用的是較小的ARJ21支線客機，該客機於十年前獲得認證。

另外，總部位汶萊的初創航空公司GallopAir已下單了30架飛機，其中包括5架C919。

另外，也有消息稱，巴西小型貨運和包機航空公司Total Linhas Aereas 計劃成為亞洲以外首家從中國商飛購買飛機的公司。Total 和中國商飛已進行了數月的談判，該公司控股合作夥伴Paulo Almada表示，他將於10月訪問中國商飛，討論潛在的訂單，最多可購買4架C919飛機。

新加坡 航空公司

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