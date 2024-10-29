福建招手台護理人員 有養老機構經驗每年最高獎4.5萬

福建29日公布最新一批「惠台利民」政策措施，涉及四方面17條。其中包括：漳州5年內將為台灣護理人員每年提供240個工作機會。入職的台灣護理人員，可根據在台灣獲得學歷情況，享受人民幣3,000至4,000元的入職獎補；可根據在台灣養老服務機構工作年限、技能等級，享受每年1,000至1萬元（約合新台幣4,500元至4.5萬元）的在職獎補。

報導稱，福建省人民政府新聞辦公室29日召開新聞發布會，福建省台辦在會上發布了福建貫徹落實《中共中央、國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》第三批政策措施，共有四個方面、17條。

四方面分別為：推進對台金融合作方面、支持台灣同胞來閩發展方面、擴大對台司法服務方面、進一步便利台胞在閩生活旅遊方面。

17條新措施中較值得注意的還包括：

＊支持在閩台胞參加大陸國家醫師資格考試。在台灣尚未取得行醫資質，其學歷經過大陸國家教育部留學服務中心認證的，在福建省符合條件的醫院工作實踐滿一年並考核合格的，可以在福建報名參加大陸國家醫師資格考試。

＊支持台灣仲裁機構在廈門設立業務機構。對來廈設立業務機構的，根據年營業收入或從業人員規模，給予場所租金或購置補助；實際運營滿一年的，最高可給予一次性專項獎勵人民幣200萬元。

＊推廣台胞在閩臨時機動車駕駛許可線上申領。台胞通過「福建交警微發布」微信公眾號「台胞臨駕申領」專區，只需一次性上傳台胞身分證件和台灣駕駛證，即可領取臨時駕駛許可。

＊歡迎台灣同胞來福建旅遊。鼓勵暢遊媽祖故里，台胞到湄洲島旅遊可以人民幣20元購買輪渡往返船票，免費遊覽湄洲島上景點；設立台胞遊大武夷引客獎，對旅遊市場主體組織台胞遊客到南平旅遊，分別對年度引入遊客人數前三名給予一次性人民幣8萬元、5萬元、3萬元獎勵。