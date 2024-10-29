促就業放鬆監管 中國補教業經歷3年打擊後回溫

中國自2021年起實施教育「雙減」政策3年，嚴厲打擊補教業。路透社報導，如今中國為了促進就業，正默默放鬆對補教業的監管力度，今年上半年發放的補習班許可證數量上升11.4%。

路透28日報導，據8名產業人士和2名分析師指出，雖然政策上未正式承認改變，但現在中國官方對補教業發展採取默許態度，支持創造就業機會。

2021年7月，中國官方發布「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔（雙減）的意見」，規範補習的時間及指導價，強力限縮補教業者發展，造成大量從業人員失業。同年底，教育部即表示，學科類補教業被壓減了8成以上。

路透報導指出，該舉措使新東方教育科技集團和好未來教育集團等補習機構市值蒸發數十億美元，並導致萬人失業。在此之前，中國補教業估值約1000億美元（約新台幣3.2兆元），前3大企業共雇用超過17萬名員工。

報導引述中國家長李小姐指出，她在雙減政策實施後仍繼續為兒女報名一對一數學輔導和線上英語課程，而最近幾個月，補習班的營運比2021年以來更加公開了。她說，政策剛頒布時，輔導機構上課會拉上窗簾，而最近不再這麼做了。

荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家宋林（Lynn Song）表示，中國不太可能承認打壓「有點過頭」，相反地，他認為會「默默放鬆監管力度」。

他說，「整體政策環境已從限制轉向支持，因為現在的主要目標是穩定。」他並補充，補教業應該會從整體政策環境轉變中獲益。

報導指出，另有兩名負責監管事務的大型補教業高層表示，近幾個月，政府正在加速放鬆打擊力度，最顯著的變化是中國國務院8月將教育服務納入刺激消費的20條措施當中。此舉提振上市教育公司的股價。該時間也與1100萬名大學畢業生進入就業市場的時機吻合。

這兩位高層表示，自8月以來他們從中國官方收到的訊息是，補教業仍將受到嚴格監管，但只要業者不違反對核心學科教學的限制，就會有更廣闊的合法經營空間。

報導引述研究公司Plenum China數據，今年1到6月，課外營利補習班的有效許可證數量上升了11.4%。同時，根據年度報告和就業平台顯示，新東方和好未來等補習機構今年已招聘數千個職位，學校數量也有所提升。

報導還指出，官方放鬆監管另一個原因是，中國私人補教業在過去3年雖有所減少，但仍以各種形式存在。補習班通常會重新設計課程以規避限制，或用隱晦詞彙來推廣，例如將數學相關課程稱為「邏輯思考」，英文課則改為使用英語教授的科學相關課程。

在補教業遭打壓的同時，一對一家教蓬勃發展。報導引述上海家長楊小姐指出，政策轉變迫使家長得選擇每堂課人民幣800元（約新台幣3500元）的私人家教，或是自己花時間幫助孩子學習。她說，「如果雙減政策持續下去，富人和其他人之間的學業差距會變得更大。」