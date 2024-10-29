陸宣告：中國人2030前登陸月球！載人飛船等設備測試中

人類最後一次踏足月球已是52年前的1972年。中國載人航天工程辦公室副主任林西強29日再次宣告，大陸已錨定2030年前實現中國人登陸月球的目標，工程全線正在全面推進各項研製建設工作。

神舟19號載人飛行任務記者會29日上午在酒泉衛星發射中心召開，林西強在會上說明大陸航天工程相關計畫與進度，並透露載人登陸月球的相關進程。

林西強指出，目前長征十號運載火箭、夢舟載人飛船、攬月月面著陸器、登月航天服、載人月球車等正按計劃開展初樣產品生產和相關地面試驗，先後完成了飛船綜合空投、著陸器兩艙分離、火箭芯一級三機動力系統試車、YF-75E氫氧發動機高空模擬試車等大型試驗，保障上述生產試驗的一批地面設施設備已建成並投入使用。

而載人前的飛行試驗和首次載人登月任務的科學研究目標和配套載荷總體方案基本確定，發射場、測控通信、著陸場等地面系統正緊張有序地開展研製建設。

林西強表示，載人月球車方案徵集經過兩輪擇優，最終航天科技集團有限公司上海航天技術研究院和空間技術研究院團隊分獲前兩名，兩者在創新性和先進性上各具特色，都獲得了月球車初樣研製合約，並行開展研製。後續，將在初樣研製結束時開展比測，最終決定中國首次載人登月任務的月球車研製團隊。

另據中國載人航天辦公室消息，中國載人航天工程辦公室現啟動載人月球車徵名活動，所有熱愛中國載人航天事業的自然人、法人及組織均可參與。

1972年12月14日美國阿波羅17號是迄今人類最後一次登陸月球。除中國大陸，美國也計劃2026年9月發射載人登月的「阿提米絲3號」。