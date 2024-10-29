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陸神舟19號30日發射 第3位女太空人王浩澤亮相

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸公布將執行神舟十九號載人飛行任務的三名太空人：蔡旭哲（中）、宋令東（右）、王浩澤。（新華社）
大陸公布將執行神舟十九號載人飛行任務的三名太空人：蔡旭哲（中）、宋令東（右）、王浩澤。（新華社）

大陸航天工程第19艘飛船「神舟19號」預計30日4時27分發射，軌駐留期間，神舟19號航天員乘組將開展86項空間科學研究與技術試驗，並將迎來天舟八號貨運飛船和神舟二十號載人飛船的來訪，計劃於明年4月下旬或5月上旬返回東風著陸場。

大陸神舟19號載人飛行任務記者會29日上午在酒泉衛星發射中心召開，並公布神舟19號任務相關訊息。

會上表示，執行神舟19號載人飛行任務的航天員乘組由蔡旭哲、宋令東、王浩澤3名航天員組成，蔡旭哲擔任指令長。航天員蔡旭哲執行過神舟14號載人飛行任務；宋令東和王浩澤均為大陸第三批航天員，兩人都是「90後」，都是首次執行飛行任務。值得注意的是，王浩澤是第三位執行載人航天飛行任務的女性，也是大陸目前唯一的女航天飛行工程師。

會上稱，大陸第四批航天員選拔工作已完成，共有10名預備航天員最終入選，包括8名航天駕駛員和2名載荷專家，並於今年8月入隊參加訓練。其中載荷專家分別來自香港和澳門，已於8月8日入隊，並為他們安排載人航天精神、普通話等針對性課程，且根據他們飲食特點，科學制定食譜

會上指出，神舟19號乘組飛行期間，將重點圍繞規劃中的「太空格物」主題，覆蓋空間生命科學、微重力基礎物理、空間材料科學、航天醫學、航天新技術等領域，開展微重力條件下生長蛋白晶體的結構解析、軟物質非平衡動力學等86項空間科學研究與技術試驗。

會上預告，2025年中國載人航天工程計劃實施神舟20號、神舟21號、天舟9號3次飛行任務。

而神舟18號航天員乘組在與神舟19號航天員乘組完成在軌輪換後，計劃於11月4日返回東風著陸場。

神舟載人飛船為中國大陸自主設計、具有完全自主知識產權的載人天地往返運輸器，主要執行人員和物資天地往返運輸任務。大陸自1992年9月開始決策實施載人航天工程，並確定發射載人飛船、解決空間問題與建造空間站等「三步走」策略。2022年已全面邁入空間站時代。

王浩澤是中國目前唯一的女航天飛行工程師，也將是中國第三位執行載人航天飛行任務的女性，此前為航天科技集團有限公司航天推進技術研究院高級工程師。（新華社）
王浩澤是中國目前唯一的女航天飛行工程師，也將是中國第三位執行載人航天飛行任務的女性，此前為航天科技集團有限公司航天推進技術研究院高級工程師。（新華社）

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