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11歲男孩被41歲女主播誘騙裸聊 還打賞阿姨4萬多元
家長對於小朋友上網要多加留意了。央視新聞報導，廣東省佛山市順德區人民法院日前審理一宗侵害未成年人性權益案件，竟然是一名41歲的女主播誘騙11歲的小六學生裸聊，小學生還打賞了這名女主播人民幣1萬多元。
報導稱，2023年8月，佛山市順德區陳姓男子發現讀小學六年級學生的兒子，暑假期間的作息規律與平時上學有了很大不同，晚上常在社交軟體上與女主播聊天。讓陳姓男子更震驚的是，11歲的兒子竟然是與女主播進行裸聊，而且還先後打賞了對方人民幣1萬多元。
追查後發現，兒子是在手機彈出式廣告誘導下，用外婆的微信在平台上成功註冊充值後與女主播聊天。這名家住廣西41歲的周姓婦人，以煽情的言語和挑逗的動作誘騙男孩，只要充值多少錢就可以脫一件衣服。
警方調查發現，周姓婦人自己也生育了兩個兒子，聲稱她平時就是上網當主播來補貼家用，沒有想到這樣的行為會觸法。
周姓婦人最後仍因借助網路社交平台，引誘未滿14周歲的未成年人，以裸聊方式暴露身體隱私部位，其行為已構成猥褻兒童罪，遭判處有期徒刑三年。
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