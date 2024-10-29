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台港澳籃賽北市登場 12隊較勁

聯合報／ 記者陳宥菘／台北報導
策進會與陸委會合辦「852.853.886台港澳籃球邀請賽」10月26日在實踐大學籃球場登場。圖／策進會提供
策進會與陸委會合辦「852.853.886台港澳籃球邀請賽」10月26日在實踐大學籃球場登場。圖／策進會提供

策進會與陸委會合辦「852.853.886台港澳籃球邀請賽」10月26日在實踐大學籃球場登場，來自台港澳各界人士所組成的12支球隊互尬球技。策進會代理董事長王震緯表示，期望台灣與港澳朋友透過籃球運動「以球會友」，拉近彼此距離。

首屆台港澳籃球邀請賽由王震緯及球隊「麥花臣」及「陸光小馬」代表共同開球，為賽事揭開序幕。來自台港澳各界人士所組成的12支球隊進行3對3鬥牛賽。經過比賽，「JYC」奪得冠軍，「熱血冷酷」、「Sixth-man ballersoul」、「陸光小馬」分獲亞軍、季軍及殿軍，由陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水頒贈紀念獎盃表達慶賀。

除了精彩的3對3鬥牛賽之外，活動另邀請由港澳朋友組成的隊伍與國人組成的隊伍進行5對5全場籃球對抗賽，終場由國人隊伍勝出。此次活動還安排了街舞表演及趣味籃球賽等互動。

盧長水在頒獎典禮時表示，策進會與陸委會每年均舉辦多場協助在台港澳朋友適應台灣生活的活動，今年11月2、3日將在台北華山文創園區舉辦第二屆「好友港節」香港市集活動，另外，12月13日將與桃園市政府合辦「關懷港澳人士居留定居座談會（桃園場）」，歡迎大家踴躍參加。策進會與陸委會將持續舉辦各類活動，幫助港澳朋友在台安心生活。

另，陸委會及策進會26、27日舉辦「2024雲遊迴嘉：港澳同學歷史文化體驗營」，帶領20位來自各大專院校的港澳學生探訪雲嘉景點，透過深度導覽領略台灣豐富多元的歷史文化。體驗營安排同學探訪雲林故事館、涌翠閣、虎尾鐵橋、布袋漁港及故宮南院等地，多數同學對雲林故事館、涌翠閣留下深刻印象。  

陸委會港澳蒙藏處科長蔡孟潔與策進會同仁參與體驗營，並與港澳同學交流。蔡孟潔表示，台灣社會自由、民主、開放，包容多元文化的豐富面貌，鼓勵同學多參與各式活動，接觸不同文化，領略台灣人文與自然之美，也可多結交朋友，拓展彼此視野，並歡迎同學把台灣當作第二個家。

朋友 陸委會

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