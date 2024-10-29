兩岸武當文化論壇 共祈太和

透過宗教促進兩岸文化交流，第四屆海峽兩岸（湖北）武當文化論壇28日在湖北十堰開幕，以「兩岸同心．共祈太和」為主題，邀請兩岸宗教、文化界人士共敘情誼。大陸海協會副會長周寧表示，武當山是兩岸中華兒女熟知的文化聖地，兩岸中華兒女應增強中華民族的歸屬感、認同、榮譽感，鑄牢中華民族共同體意識。

周寧說，兩岸關係複雜嚴峻，但主流民意是要和平、要發展、要交流、要合作，今年以來，大陸積極推動兩岸交流交往，民間交流日益落熱，歡迎更多台灣同胞參與到兩岸的融合發展中來。

周寧認為，武當文化論壇的舉辦，有助於弘揚武當傳統文化、拓展兩岸文化交流、擴大兩岸民間交往，為促進兩岸同胞心靈契合做出「武當貢獻」。他說，希望大家都能成為武當文化的推廣者、中華文化的傳播者、兩岸交流的引領者，一道共創中華民族綿長福祉，共續中華文化新的輝煌。

出席參會的台中科大應用中文系教授蕭登福說，武當山的玄天上帝信仰分布廣泛，台灣道教信眾每年會在玄天上帝的誕辰、成道日到武當山朝謁，希望可以透過宗教、文化交流，凝聚華人社會，促進兩岸的和平發展。

第十八屆湖北·武漢台灣周於25到29日在湖北舉行，舉辦主論壇開幕式和兩岸汽車產業發展交流會、台資企業大陸上市說明會、職工座談、青年教師交流、基層交流等各領域活動，並廣邀台商赴湖北考察。

其中，第四屆海峽兩岸（湖北）武當文化論壇於27、28日舉行。陸方出席官員包括周寧和十堰市委常委張濤、武當山道教負責人代表，台灣方則有新黨主席吳成典和廈門台協會長韓螢煥，兩岸人士共約200人出席。

工業總會青年委員會也組團赴湖北訪問，工總青年委員會教育長張旭辰說，此行在湖北考察有關智慧汽車、新能源包括氫能應用等，節能減排是兩岸企業共同面臨的問題，希望藉此學習經驗，建立對接窗口；工業總會副秘書長邱碧英說，工總每年發布白皮書，對政府兩岸政策提出建言，所以交流是非常重要的，期待未來有更多接觸和產業合作。