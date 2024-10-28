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北京一小學外傳隨機砍人 多學生濺血倒地…家長放聲大哭

北京一小學外傳隨機砍人事件 5人受傷包括3名學生

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
北京市海淀區中關村第三小學附近28日下午發生持刀傷人事件，官方稱有5人受傷，其中3人為未成年人。（圖／截自推特影片）
北京市海淀區中關村第三小學附近28日下午發生持刀傷人事件，官方稱有5人受傷，其中3人為未成年人。（圖／截自推特影片）

中國大陸再傳隨機砍人事件。北京海淀警方通報，28日15時20分許，海淀區萬泉莊路和萬柳中路交叉口附近，發生一起持刀傷人案件，造成5名路人受傷，其中3名未成年人。犯罪嫌疑人唐某某（男，50歲）被當場控制，傷者及時送醫治療，無生命危險。目前，案件正在進一步調查中。

根據社群媒體「X」（原推特）知名博主《李老師不是李老師》消息，事發地在北京市海淀區中關村第三小學附近，一名5、60歲的中年人持菜刀砍殺剛放學的小學生，現場多名孩子倒地。據稱，有三個孩子受傷，其中兩人傷得很重，一人捂頭的時候手指被砍斷了，到處都是血，還有家長坐在地上放聲大哭。

中關村第三小學地處中關村科技園核心。中國大陸今年已傳出多起隨機砍人事件，當中不少是針對中小學生，導致社會人心惶惶。

海淀公安分局通報28日下午發生持刀傷人案，但通報內容避重就輕。（圖／取自北京市海淀公安分局）
海淀公安分局通報28日下午發生持刀傷人案，但通報內容避重就輕。（圖／取自北京市海淀公安分局）

北京 小學生 海淀

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