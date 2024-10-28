快訊

馬祖車流量少…卻現首例酒駕肇事致死案 被告200萬元交保

房東用人頭戶辦「新青安」怕被罰 竟向租客提1要求挨批：太貪

北京一小學外傳隨機砍人 多學生濺血倒地…家長放聲大哭

聽新聞
0:00 / 0:00

海昏侯考古重大發現！蒸餾酒技術可上推千年

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
海昏侯墓出土的蒸餾器。大陸考古專家證實其確具有蒸餾酒的功用。這將中國蒸餾酒的技術實現可能性上推千年。（圖／取自環球時報）
海昏侯墓出土的蒸餾器。大陸考古專家證實其確具有蒸餾酒的功用。這將中國蒸餾酒的技術實現可能性上推千年。（圖／取自環球時報）

鄭州大學歷史文化遺產保護研究中心透露，日前，該中心研究團隊在前期研究的基礎上，首次對海昏侯墓出土的蒸餾器進行仿製和模擬實驗，證實其確實具有蒸餾酒的功用。這將中國蒸餾酒的技術實現可能性上推千年。

據環球時報報導，鄭州大學歷史文化遺產保護研究中心主任韓國河表示，「這項新發現修正了基於李時珍《本草綱目》中『燒酒非古法也，自元時始創其法』的流行觀點，將中國蒸餾酒的出現時間提前至西漢時期，改寫了中國釀酒技術史」。

據悉，在海昏侯墓的酒具庫中，曾出土一青銅蒸餾器，由天鍋、筒形器、釜三部分組成。一直以來，大陸考古學界對於其使用方式和蒸餾對象持有不同觀點。

「蒸餾器可用於生產蒸餾酒，也可用於丹砂、花露的蒸餾提純。」鄭州大學歷史文化遺產保護研究中心教授姚智輝表示，根據器物的形製和質地、原料反應的條件等，能夠將蒸餾提純丹砂、花露的可能性排除，「綜合器物出土位置、殘留物的資訊、劉賀的身份背景以及器物結構設計，並以仿製裝置使用不同原料進行實驗，得到充分的實驗數據後，可以確認這是一套早期蒸餾酒裝置」。

研究團隊也透過技術分析，確認了海昏侯墓出土蒸餾器中天鍋的正確使用方式為把手向下。在此基礎上，依1 : 2比例仿製器物，分別以固態酒醅、液態啤酒和黃酒等為原料，進行釜中蒸餾、箅上蒸餾的模擬實驗。

「實驗結果顯示，無論是箅上或釜中蒸餾，每次都能得到現代意義上的蒸餾酒產品，且蒸餾效率均大於70%。」姚智輝說，海昏侯墓出土蒸餾器在大小、結構、使用方式、操作的連續性上，都符合和滿足蒸餾酒生產的需要，不僅能確保蒸餾效率和產量，還能同時兼顧酒的口感和度數。這項研究成果已於全國中文核心期刊《中原文》刊發。

海昏侯劉賀（西元前92年-前59年），又稱西漢廢帝，出生於昌邑國昌邑縣（今山東省菏澤市鉅野縣）。漢武帝劉徹之孫，昌邑哀王劉髆之子，西漢第九位皇帝，也是西漢歷史上在位時間最短的皇帝。2016年3月2日，江西南昌海昏侯墓主確認為西漢第一代海昏侯、「漢廢帝」劉賀。隨著墓葬大量文物出土，或可還原一個真實的劉賀。

遺產 鄭州

延伸閱讀

南科考古館特展「千年俯瞰400」原住民考古認識西拉雅族

十三行博物館10/26開萬聖節趴 換上考古服成探險家

西拉雅族原住民考古特展 千年物語俯瞰台南400

「走向西拉雅族的原住民考古」南科考古館特展開幕

相關新聞

北京一小學外傳隨機砍人事件 5人受傷包括3名學生

中國大陸再傳隨機砍人事件。北京海淀警方通報，28日15時20分許，海淀區萬泉莊路和萬柳中路交叉口附近，發生一起持刀傷人案...

中國博文創小物「鳳冠冰箱貼」賣瘋 靈感源自明孝端皇后

中國國家博物館以明孝端皇后鳳冠為靈感設計的「鳳冠冰箱貼」近日火爆，上架兩個小時，賣出1700個；上市三個月，賣了近8萬個...

海昏侯考古重大發現！蒸餾酒技術可上推千年

鄭州大學歷史文化遺產保護研究中心透露，日前，該中心研究團隊在前期研究的基礎上，首次對海昏侯墓出土的蒸餾器進行仿製和模擬實...

已有多人被騙 杭州警方提醒關閉iPhone這項功能

據大陸官媒光明網報導，這兩天，不少浙江杭州市民收到一則來自杭州公安提醒：近期針對iPhone手機的詐騙案件頻發，蘋果手機...

上海前首富周正毅也在直播帶貨 推銷新疆農產品

上海前首富周正毅與網紅合作直播帶貨，推銷新疆農產品，引發關注。大陸網友調侃，昔日上海灘商界風雲人物如今也放下身段，淪為直...

江西男與軍嫂同居 觸犯「破壞軍婚罪」恐判刑3年

中國高度重視軍人權益保護，包括軍人的婚姻。據江西省南昌市委政法委員會微信公眾號「平安南昌」消息，當地一名正在杭州服役的軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。