海昏侯考古重大發現！蒸餾酒技術可上推千年

鄭州大學歷史文化遺產保護研究中心透露，日前，該中心研究團隊在前期研究的基礎上，首次對海昏侯墓出土的蒸餾器進行仿製和模擬實驗，證實其確實具有蒸餾酒的功用。這將中國蒸餾酒的技術實現可能性上推千年。

據環球時報報導，鄭州大學歷史文化遺產保護研究中心主任韓國河表示，「這項新發現修正了基於李時珍《本草綱目》中『燒酒非古法也，自元時始創其法』的流行觀點，將中國蒸餾酒的出現時間提前至西漢時期，改寫了中國釀酒技術史」。

據悉，在海昏侯墓的酒具庫中，曾出土一青銅蒸餾器，由天鍋、筒形器、釜三部分組成。一直以來，大陸考古學界對於其使用方式和蒸餾對象持有不同觀點。

「蒸餾器可用於生產蒸餾酒，也可用於丹砂、花露的蒸餾提純。」鄭州大學歷史文化遺產保護研究中心教授姚智輝表示，根據器物的形製和質地、原料反應的條件等，能夠將蒸餾提純丹砂、花露的可能性排除，「綜合器物出土位置、殘留物的資訊、劉賀的身份背景以及器物結構設計，並以仿製裝置使用不同原料進行實驗，得到充分的實驗數據後，可以確認這是一套早期蒸餾酒裝置」。

研究團隊也透過技術分析，確認了海昏侯墓出土蒸餾器中天鍋的正確使用方式為把手向下。在此基礎上，依1 : 2比例仿製器物，分別以固態酒醅、液態啤酒和黃酒等為原料，進行釜中蒸餾、箅上蒸餾的模擬實驗。

「實驗結果顯示，無論是箅上或釜中蒸餾，每次都能得到現代意義上的蒸餾酒產品，且蒸餾效率均大於70%。」姚智輝說，海昏侯墓出土蒸餾器在大小、結構、使用方式、操作的連續性上，都符合和滿足蒸餾酒生產的需要，不僅能確保蒸餾效率和產量，還能同時兼顧酒的口感和度數。這項研究成果已於全國中文核心期刊《中原文》刊發。

海昏侯劉賀（西元前92年-前59年），又稱西漢廢帝，出生於昌邑國昌邑縣（今山東省菏澤市鉅野縣）。漢武帝劉徹之孫，昌邑哀王劉髆之子，西漢第九位皇帝，也是西漢歷史上在位時間最短的皇帝。2016年3月2日，江西南昌海昏侯墓主確認為西漢第一代海昏侯、「漢廢帝」劉賀。隨著墓葬大量文物出土，或可還原一個真實的劉賀。