已有多人被騙 杭州警方提醒關閉iPhone這項功能

據大陸官媒光明網報導，這兩天，不少浙江杭州市民收到一則來自杭州公安提醒：近期針對iPhone手機的詐騙案件頻發，蘋果手機Facetime功能成主要「幫兇」。與此同時，江西南昌也傳出，一名婦人因接了一通FaceTime視訊電話，銀行卡內的錢險些就被轉走。對此，大陸警方強烈建議民眾關閉FaceTime功能。

報導稱，這並不是杭州市公安局反詐騙中心第一次發布關於iPhone手機FaceTime功能的預警。「這條簡訊，從去年開始我們已經群發過好幾輪了。」杭州市公安局反詐中心警員羅永此表示，從去年開始，利用FaceTime功能實施的詐騙案件陸續多了起來，也一直呈現上升趨勢，詐騙的類型主要包括冒充大陸公檢法、虛假徵信等。

報導稱，杭州林姓男子今年5月在十幾通備註為「微信客服（工號XXXX）」的FaceTime電話「轟炸」之下，原本「意志堅定」的他還是輕信了詐騙分子「『微粒貸』貸款利率過高會影響徵信」的說辭。直到自己的銀行帳戶被「劃走」人民幣30餘萬元，他才意識到自己還是上當了。

近日，南昌市盧姓婦人接到了一通FaceTime視訊電話，對方稱自己是「某地區公職人員」，詢問她是不是盧某某。隨後對方就告訴盧姓婦人，她涉嫌電信網路詐騙，現在「相關部門」正在調查此事，將會凍結她的資產。一聽會凍結自己的資金，盧姓婦人急了，趕緊詢問對方該如何解決。

「該人員」告知盧姓婦人需要共享手機螢幕，後續「他」來幫忙操作，在一番「貼心」指導下，其銀行卡、驗證碼統統被對方知曉。察覺不對勁的盧女士趕緊來到高新分局，在看到分局民警後，對方關了視訊，高新分局民警緊急凍結其尚未被轉走的錢款。

為什麼騙子會使用FaceTime功能來詐騙？警方表示，FaceTime是iPhone手機內建的網路為基礎的視訊通話應用程式。通話介面中有一個「螢幕分享」的圖標，點擊開啟「螢幕分享」功能後，會把螢幕上所有操作以及顯示的內容，包括你的簡訊、微信、銀行支付密碼、手機驗證碼等重要訊息，同步與對方分享。

更重要的是，使用者FaceTime可以隨意更改顯示的暱稱。「騙子一般會把暱稱改成某某公安局，或者某某反詐中心，受害者如果沒有反應過來，就有可能會以為自己涉案了，產生恐慌從而影響判斷。」羅永此說，就連杭州警方也曾被冒名過。

羅永此說，其實騙子利用FaceTime功能詐騙，依舊是原有的詐騙話術和套路，改變的只是通聯的方式。