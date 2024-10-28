上海前首富周正毅也在直播帶貨 推銷新疆農產品

上海前首富周正毅與網紅合作直播帶貨，推銷新疆農產品，引發關注。大陸網友調侃，昔日上海灘商界風雲人物如今也放下身段，淪為直播帶貨。

據香港《星島日報》、《明報》等報導，周正毅上10月26日現身女網紅于文紅的抖音直播間，為新疆農產品帶貨。63歲的周正毅染著一頭金髮，在直播期間還主動表示：「很多人問起，會長（于文紅）那麼兇，你為什麼能和會長成為朋友，我說不但成朋友，可能還有另外一種朋友，因為會長單身嗎？我也單身對嗎？」

有大陸網友調侃，曾經的商界大佬為了「帶貨」也不得不「下流」，但也有網友支持周正毅肯放下身段在網路拋頭露面帶貨，參與時下最流行的電商營銷。

周正毅1961年出生於上海市楊浦區，從小家境貧困，17歲離家打工，1978年在楊浦區開設小餛飩店，成為個體戶小老闆。

1989年周正毅與妻子毛玉萍在上海開設「阿毛燉品」，賺到人生第一桶金。1997年亞洲金融風暴期間，周氏夫婦大量購買李嘉誠旗下的藍籌股，獲利數億港幣，買下多家上海樓盤。到了2000年，周正毅旗下已有四家上市公司，成為商界的風雲人物，2002年登上富比世中國富豪榜第11名。

然而，2003年9月，周正毅因涉嫌虛報註冊資本罪和操縱證券交易價格被捕，直到2020年出獄。周正毅出獄後，轉戰抖音平台拍短影音，內容以分享日常生活為主。

周正毅早前曾在抖音發布影片，表示自己到新疆與于文紅及當地果業界開會，商討「助農新疆」事宜。據悉，周正毅不止一次到新疆洽談旅遊、文化等方面的生意。

于文紅現年54歲，在杭州經營一家醫美醫院，2023年因在四年內隱匿收入人民幣47.55億元被查處，不僅要補交企業所得稅1.47億元，還被罰款8,827萬元。她曾被央視「焦點訪談」曝光，無醫師執照卻從事醫美手術，消費者花了人民幣18萬元，鼻子始終未全痊癒。