跨界非遺綿竹年畫 順豐包裹穿「新衣」

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
工作人員用繪製綿竹年畫人物的包裝袋打包快遞。圖／本報四川德陽傳真
工作人員用繪製綿竹年畫人物的包裝袋打包快遞。圖／本報四川德陽傳真

一個是發源於四川德陽的大陸國家級非物質文化遺產，一個是大陸著名的快遞物流綜合服務商，二者的「跨界合作」意味著什麼？近日，當地文旅局、四川順豐速運相關負責人交換了合作協議，標誌著綿竹年畫將搭上「順豐車」，「飛」向大陸各地。

根據協定，從2024年10月起，雙方將合作設計並製作含有綿竹年畫元素的檔封、包裝膠帶、快遞箱等包材6萬餘份，免費用於順豐速運綿竹地區寄出的快遞，進一步擴大綿竹年畫的知名度和影響力。當天，記者在順豐速運綿竹分公司看到，現場每個寄出的包裹都換上了「新衣服」，包裝盒和紙袋上描繪著威武的門神、嬌羞的騎車仕女等綿竹年畫形象，用毛筆字書寫著「順豐寄全網年畫行天下」，線條細膩圓潤、色彩鮮豔奪目、圖案栩栩如生，讓人眼前一亮。

年畫是綿竹最具地域特色的民俗文化，此次與順豐速運打造手繪快遞包材，不僅有實用性、還有觀賞性。數萬份繪有綿竹年畫的快遞「飛」向五湖四海，對進一步傳播綿竹年畫文化、激發非遺傳承活力具有積極作用。

標誌 物流 遺產

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