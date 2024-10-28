改造紙袋、奶茶杯墊 Z世代新流行

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

近日，「一代人有一代人的破爛」再次成為熱門話題。愈來愈多的Z世代開始熱衷於收集紙袋奶茶杯墊、零食包裝等看似不起眼的「破爛」，逐漸形成一股獨特潮流。

中新社報導，據小紅書數據顯示，僅關於紙袋收藏的筆記數量就已接近40萬篇。Z世代將這些平常的生活垃圾重新賦予了價值，既展現個性與創意，又體現對生活的獨特理解。 　　

「這是迪士尼聯名款的紙袋，這是我到濰坊旅行時收藏的紙袋，這個是最近很火的黃油小熊杯套。」徐文晴是一名熱愛收集的年輕人，她展示了自己的「藏寶箱」。隨著她打開這個裝滿各式各樣物品的箱子，琳瑯滿目的紙袋和圖案獨特的杯套映入眼簾。   　　 　　

徐文晴說：「我從小就喜歡收藏，最開始是一些小玩具，後來是電影票、火車票，現在發現奶茶袋、杯套等也可以成為我的收藏品。每次看到這些東西，就會想起當時的心情和經歷。」

其實像徐文晴一樣熱愛收集的Z世代不在少數，許多年輕人在社交平台上分享自己的收藏，交流心得，甚至開展交換活動。這種互動不僅增強了年輕人之間的聯繫，也為這股潮流注入更多的創意和活力。

用奶茶袋做紙巾盒，是00後葉子（化名）新學的技能。葉子透露，「破爛」改造教程也在年輕群體中流行起來。比如，在單杯奶茶打包袋側面剪一個小口，放進一袋抽紙，就成為一個可移動的抽紙盒。

這些創意不僅展現了年輕人的動手能力，也讓他們在生活中找到一種獨特的表達方式。

奶茶 年輕人 紙袋

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