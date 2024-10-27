不想惹麻煩！上海酒吧低調過萬聖節 業者嘆氣氛不如去年：就像平常周六

在官方強力管制之下，今年上海的萬聖節氛圍不如去年濃，位在巨鹿路一帶的酒吧業者更是低調以對，有店家取消了原定的萬聖節活動，也有人撤掉了相關布置，不希望招惹不必要的麻煩。

上海今年嚴加管制萬聖節變裝活動，其中以酒吧聞名的巨鹿路、富民路、長樂路一帶尤為嚴格，近兩日出現大批警力，看到變裝的民眾則一律勸返。加上這兩日上海下起雨，也使得上街的人變少。

一名在巨鹿路經營酒吧多年的業者向中央社記者表示，今年的過節氣氛確實不如去年。

據他所知，原本有些店家規劃將在25日到27日晚上舉行萬聖節相關活動，都臨時喊停；此外，也有一些店家原本已經做好的店內布置也在前一兩天全數撤除；還有一些店家則特別在小紅書等平台上提醒計畫前來的顧客「不要扮裝、文明過節」，「大家都不想惹麻煩，想安安穩穩的做生意」。

店內一名常客則向記者表示，原本有外省市的朋友也打算在這個週末到上海過萬聖節，親身體驗上海的萬聖節氣氛，「畢竟去年的上海萬聖節活動引起了不少迴響」，不過看到相關管制的消息後就取消了計畫。

這名酒吧經營者坦言，原本業者們都期待今年萬聖節可以帶來一波節日商機，但因為管制，過節人潮湧向其他地方了，「雖然今晚（26日）預估可以維持基本的客源，但就是個平常的週六，而不像是過節了」。