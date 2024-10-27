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體驗營帶港澳生探訪雲嘉特色景點 領略台灣多元歷史文化

中央社／ 台北27日電
陸委會與策進會於26、27日舉辦「2024雲遊迴嘉：港澳同學歷史文化體驗營」，帶領港澳生探訪雲嘉特色景點。圖為陸委會港澳蒙藏處科長蔡孟潔和學員在雲林故事館前合影。圖／台港經濟文化合作策進會提供（中央社）
陸委會與策進會於26、27日舉辦「2024雲遊迴嘉：港澳同學歷史文化體驗營」，帶領港澳生探訪雲嘉特色景點。圖為陸委會港澳蒙藏處科長蔡孟潔和學員在雲林故事館前合影。圖／台港經濟文化合作策進會提供（中央社）

陸委會與策進會於26、27日舉辦歷史文化體驗營，帶領港澳生探訪雲嘉特色景點。主辦單位期待，港澳生透過接觸台灣文化拓展視野，並歡迎港澳生把台灣當作第2個家，畢業後留台發展，為台灣社會注入新活力。

台港經濟文化合作策進會（策進會）27日透過新聞稿表示，大陸委員會（陸委會）及策進會於26、27日舉辦「2024雲遊迴嘉：港澳同學歷史文化體驗營」，帶領20名港澳生探訪雲嘉特色景點，走訪雲林故事館、涌翠閣、虎尾鐵橋、布袋漁港及故宮南院等地。

來自澳門就讀政治大學的林同學表示，雲林故事館、涌翠閣的日式歷史建築活化再利用，以及結合在地特色的文創商品，讓他想起故鄉澳門，除了葡式蛋塔，也有許多葡式風格的歷史建築，別有一番風情。

陸委會港澳蒙藏處科長蔡孟潔表示，台灣社會自由、民主、開放，具有包容多元文化的豐富面貌，鼓勵同學多接觸不同文化，領略台灣人文與自然之美，也可多結交朋友，拓展彼此視野，並歡迎同學畢業後留台發展，為台灣社會注入新活力。

蔡孟潔表示，陸委會與策進會將持續舉辦「港澳學生畢業留台評點制講座」、「港澳學生就創業座談」、「台港澳學生職涯啟航培訓營」等活動，協助港澳生融入台灣社會，並為留台發展預做準備。

陸委會與策進會另將於11月2、3日在台北華山1914文創園區的「好友港節」市集，11月15日在中山大學的「港澳學生畢業留台評點制講座」。

文創 景點 歷史建築 澳門 陸委會 雲林 香港

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