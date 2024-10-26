媽祖祈福儀式青島舉行 山東媽祖協會：搭兩岸溝通橋樑

「2024媽祖祈福儀式暨兩岸民俗文化展覽活動」近日在青島舉行。山東省媽祖文化交流協會會長趙起良指出，希望兩岸民眾共同傳承媽祖文化中「立德」、「行善」的精神，也期待此次媽祖文化交流活動能為兩岸民眾搭建溝通的橋樑，促進兩岸的民心相通。

據陸媒《中國台灣網》報導，10月24日，以「聖德長昭，福佑中華」為主題的2024媽祖祈福儀式暨兩岸民俗文化展覽活動在青島舉行。在「媽祖迎賓曲」拉開此次活動序幕，展現媽祖文化這傳承千年的中華文化精神內涵。

據了解，此次活動吸引近百位台灣青年參加。而在展覽當中，傳承古制的八佾舞與「炮炸寒單爺」等表演引得參與活動的兩岸嘉賓及駐足觀眾交口稱讚。

山東省媽祖文化交流協會會長趙起良表示，活動的舉辦很有意義。他並稱，希望兩岸民眾共同傳承媽祖文化中「立德」、「行善」的精神，也期待此次媽祖文化交流活動能為兩岸民眾搭建溝通的橋樑，促進兩岸的民心相通。

主辦單位透露，此次媽祖祈福儀式暨兩岸民俗文化展覽為兩岸媽祖文化交流活動中的重要一環。交流活動期間，赴青島參加活動的嘉賓一同參觀兩岸媽祖書畫展，而台灣青年團隊與青島有關藝術學校就台灣民俗藝術進行互動交流。

另外，活動期間，有台灣企業界人士與青島片區企業舉辦兩岸經貿洽談，共同探討兩岸經貿合作的新機會與新挑戰。