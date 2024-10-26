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詐騙案持續增加…香港今年罪案上升 首季「爆竊案」上升五成

聯合報／ 香港特派員李春／香港即時報導
香港警務處處長蕭澤頤昨天表示，香港今年首季爆竊（入室盜竊）案按年錄得超過五成升幅。圖為香港街頭人來人往。圖／中通社
香港警務處處長蕭澤頤昨天表示，香港今年首季爆竊（入室盜竊）案按年錄得超過五成升幅。圖為香港街頭人來人往。圖／中通社

香港今年罪案上升，前三季已錄得逾七萬宗罪案，較去年同期上升4.8%，主要因為詐騙、盜竊和勒索案件增加其中首季爆竊案更大升五成，損失金額大升三成，香港警方說要利用無人機加強巡邏。

香港近期爆竊案引起社會關注，是因前警務處處長曾偉雄的住宅也遭爆竊並經曾偉雄本人證實，20日間他與家人外出回家後，發現住所被爆竊，其後報警，經點算後發現損失若干財物，包括小量飾物、手錶和現金。

「爆竊」二字，有說最早來自爆破打開保險箱，偷取其中財物，後來被引申為以暴力或強力入屋盜竊。香港警務處長蕭澤頤稱，留意到第一季爆竊案較去年同期增加五成，損失金額增加三成，不少涉及村屋，警方已加強巡邏和情報收集，包括利用飛行服務隊和無人機巡邏。

香港前三季罪案上升中，詐騙案最多且還在增加，蕭澤頤稱今年首三季錄得32000宗，詐騙案，比去年同期上升8.3%，升幅放緩，但年初起出現假冒客服的詐騙新手法，首九個月就錄得3988宗，近月已經加強宣傳，呼籲市民提高警覺。

蕭澤頤認為，加裝閉路電視對防罪滅罪有不錯效果，亦能製造阻嚇性，利用閉路電視系統搗破的案件達到42宗，包括謀殺、行劫和爆竊等，強調安裝閉路電視系統有助防罪滅罪。 香港警方現時安裝閉路電視進度良好，預計明年底一共會安裝2000組，之後每年希望安裝2000至2500至組閉路電視（監視器）。

他還說，閉路電視（監視器）除了用作防罪滅罪，亦會用以協助管控人流，香港酒吧區蘭桂坊已安裝50組閉路電視，將會在萬聖節期間分析人流，協助警方管理人群。

港警 詐騙 香港

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