今年萬聖節不許喬裝打扮？上海巨鹿路沿路部署警察

2023年萬聖節，上海萬聖節活動的主要地區巨鹿路上聚集許許多多喬裝打扮的年輕人，引發網路熱議。今年萬聖節這番風景或不復見，多位大陸網友昨（25）日晚間發文表示，巨鹿路沿途都有警察和柵欄，發現有喬裝打扮的人走出地鐵站，一律勸返，每條馬路上都有警察站哨。

社群平台帳號「李老師不是你老師」25日晚間接連發文。有影片顯示，在上海有人穿著清朝皇帝和妃子的服飾上街，被警察帶走；另有市民在街頭直播上海巨鹿路實況，突然直播間被平台封禁；還有知情人士稱，只要發現有cos，就會被警察強制脫掉衣服；一名網友表示自己25日晚間因萬聖節裝扮被警察登記三次身分證，並被要求當街換衣服。

有網友描述，從家裡出發去巨鹿路的路上，沿途看到許多警察和柵欄，形成詭異的肅穆感，和萬聖節原本該有的鬆弛感特別為何，原本想的是參與群眾太多，所以需要維持秩序。後來看到路上都沒有看到喬裝打扮的人，問了警察後才得知，今年上海除了歡樂谷（位於上海的大型主題公園）等地，其他地方都不允許cosplay。該名網友感嘆，上海萬聖節，乘興而來，敗興而歸。

去年上海官方在10月31日萬聖節遊行隔日，就曾宣布當日晚間上海市巨鹿路周邊「交通調整」，且建議民眾不要前往這個區域。去年10月31日晚間，上海萬聖節遊行引來眾多人潮，據外媒報導，有民眾穿著各種cosplay服飾，諷刺時政和批評政府。有民眾裝扮成魯迅，手舉「學醫救不了中國人」牌子，有人打扮監視器，也有民眾變裝成小熊維尼、白紙、大白（動態清零時期防疫人員）。