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香江風情／香港人的「長壽危機」

聯合報／ 香港特派員李春
香港男女平均壽命全球居冠，引發外界好奇。（中通社）
香港男女平均壽命全球居冠，引發外界好奇。（中通社）

香港男女平均壽命全球稱冠。外界仍好奇那麼緊張的生活，港人怎會那麼長壽，但外間不知，長壽的香港人正感受「長壽危機」。

港人長壽，壽數幾何，以聯合國人口司的統計數據，香港女性平均壽命為八十八點一七歲，全球第一，超過日本；香港男性平均壽命為八十二點三八歲，全球第二，但與全球第一的瑞士男性只有小數點後的些微差距。

命長是好事，怎會有長壽危機？原來跟錢有關，據施羅德投資最新的「二○二四年香港退休調查」，其主要內容是未退休港人預期平均有十五年退休生活，但實際上平均退休生活或可達廿二年，高出預期近五成。預期與現實的差異，凸顯迫在眉睫的長壽風險，即資產用盡的風險。

翻成更淺顯的話就是港人命長錢短，中國大陸的說法更形象：「錢還在，人沒了」，香港退休後人還在，但錢花光了。

另一家保險公司宏利發布新的「財務靈活性及壽命延長報告」說，六成港人對當前財務狀況滿意，高於亞洲平均水平；但因家庭財務壓力考慮延遲退休的比率同樣高於亞洲平均，港人還存在高度依賴儲蓄以及退休後仍需額外就業的問題。

這段話大意是說港人不憂眼下，只慮未來，港人的憂慮最普遍是退休儲蓄不足，以及憂心未來開支狀況，如預期外的醫療開支等。此外，港人的外部擔心主要擔心通膨影響其財力，其次才是個人健康狀況，以及香港醫療成本的上升。

還有調查顯示港人觀念，逾六成育有子女的受訪者認定子女是理想投資，可為他們養老；而逾五成未婚或未育港人則很焦慮，擔心自己婚姻和生育狀況對未來生活的影響。

如此看來長壽雖好，但仍有危機，港人有不少憂慮焦慮，可有了這些難解的憂慮焦慮，港人怎麼還那麼長壽，這是另一個考題。

財務 香港

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