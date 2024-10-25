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港「唐吉訶德」傳鼠患！逛街驚見胖鼠爽啃蕎麥麵包裝 投訴店員冷回一句打發

聯合新聞網／ 撰文／桃樂斯
示意圖，非新聞所述店面。圖為日本唐吉訶德。 圖／pakutaso
示意圖，非新聞所述店面。圖為日本唐吉訶德。 圖／pakutaso

日式連鎖超市Don Don Donki（唐吉訶德，港譯驚安之殿堂）再有老鼠出沒！有顧客於10月19日（周六）在超市群組分享照片，指於荃灣Donki逛街時，於店內一貨架上看見有老鼠，老鼠當時正不斷啃咬蕎麥麵包裝袋，她隨即向在場職員反映，但對方只回覆「知道」兩字，便企圖打發她離開，故上傳照片提醒其他客人小心留意。

貼文一出，有網友擔心老鼠出沒會影響食品衛生，「這麼大間超市沒人打掃？」、「這個Food court一直都有小米奇，我以為他會滅鼠，這次竟然恐怖到出現在貨架？」，更有人調侃「好吃好住冷氣又強」、「米奇樂園」。

Donki（唐吉訶德）回覆《香港01》查詢時表示，於10月20日收到顧客以電郵反映荃灣西店事件，並已通知相關店舖即時作出跟進，包含深層清潔貨場及貨架，之後也採取了捕鼠及驅鼠措施。Donki也積極地與商場管理人員及防治專家溝通，尋求進一步的防治方案。至於黃埔店方面，雖暫時沒有收到相關反映，店舖也會定期進行防治工作。我們會就事件再次提示各店舖多加注意。對於為顧客帶來不愉快的購物體驗，Donki深感歉意。

荃灣Donki貨架櫃有老鼠出沒

該顧客在Facebook群組「超市優惠關注組」發帖，指於荃灣海之戀Donki逛街時，目睹有老鼠出沒。從她分享的照片所示，擺放麵食類的貨架櫃上有1隻老鼠，老鼠正啃咬「小川製麵山形縣山芋蕎麥麵」的包裝袋。原PO當時曾向在場職員反映，但指對方只回覆「知道」兩字，企圖打發她離開，無奈只好貼出照片，提醒其他人小心。

貼文惹來許多網友擔憂店內的食物衛生和安全等問題，「哇，剛剛才買耶」、「這麼大間超市竟沒人打掃？」、「這個Food court 一直都有小米奇，我以為他會滅鼠，這次竟然恐怖到出現在貨架？」、「貨被咬爛，損失慘重」，又嘲諷「好吃好住冷氣又強」、「米奇樂園」。

原PO發文翌天，也有顧客分享於黃埔Donki購物時，在店內的扭蛋機附近發現有「很活潑」的老鼠出沒。她表示，由於扭蛋機旁邊就是飲食區域，事發時有不少人正在用餐，她因而貼出片段提醒他人小心，引來不少網友關注Donki的鼠患問題，「Cwb（銅鑼灣）Donki都見過」、「太多間Donki（老）鼠出」、「區區都有」。

延伸閱讀：

老鼠闖Donki調味櫃貨架爽開餐！網民笑：五星級大鼠 Donki咁回應

雲吞麵名店驚現老鼠！直入麵檔開餐　網民：冚蓋都懶　店方咁處理

文章授權轉載自《香港01》

唐吉訶德 米奇 老鼠 超市

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