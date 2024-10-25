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首屆「彩雲杯」慢壘賽 傳接兩岸情

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
第五屆海峽兩岸學生棒球聯賽（昆明站），暨首屆「彩雲杯」兩岸慢投壘球精英賽在昆明舉行。圖／本報雲南昆明傳真
第五屆海峽兩岸學生棒球聯賽（昆明站），暨首屆「彩雲杯」兩岸慢投壘球精英賽在昆明舉行。圖／本報雲南昆明傳真

近日，第五屆海峽兩岸學生棒球聯賽（昆明站）暨首屆「彩雲杯」兩岸慢投壘球精英賽在昆明成功舉辦。

本次比賽，共有來自台北、澎湖、金門、廈門等地的18支球隊參賽，其中來自台灣的球隊有10支，來自大陸的球隊有8支，共計500餘名參賽隊員。產生了慢壘組美技獎、本壘打獎、最有價值球員、最佳教練員，少棒（U10）和（U12）兩個組別的最佳打擊獎、最佳投手、最有價值球員、最佳教練員，共12個個人獎項。以及慢壘組、少棒（U10）、少棒（U12），第1至第8名的團體獎等獎項。

比賽中，兩岸球員聚精會神、配合默契，精彩演繹每一顆「全壘打」、每一次疾馳跑壘、每一棒「接殺」，看台上的觀眾近距離欣賞了高水準的棒球和慢投壘球比賽，感受體育運動的魅力和激情。台灣基隆市慢速壘球委員會主任委員余冠龍說，近兩年先後參加了在內蒙古、鄭州、山東、江蘇等地舉辦的慢投壘球比賽，對各地的體育文化和風土人情留下很好的印象，希望慢投壘球在兩岸更加蓬勃發展。

棒壘球運動在台灣有深厚的群眾基礎，是兩岸體育交流的重要視窗和紐帶。近年來，棒壘球交流深受年輕人歡迎和追捧，已成為海峽兩岸體育文化交流的重要項目。海峽兩岸學生棒球聯賽自2017年舉辦首屆比賽以來，有兩岸200多支隊伍共計5000餘名運動員參與，已成為兩岸交流重要平台。

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