快訊

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

大陸國考夯 萬人搶一職位

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
今天是大陸今年國家考試的報名截止日，本次共計共計畫招錄3.97萬人，招錄規模再創歷史新高。圖為去年11月，大陸中央機關及其直屬機構公務員招考南京林業大學考點，考生進場準備參加考試景象。（新華社）
今天是大陸今年國家考試的報名截止日，本次共計共計畫招錄3.97萬人，招錄規模再創歷史新高。圖為去年11月，大陸中央機關及其直屬機構公務員招考南京林業大學考點，考生進場準備參加考試景象。（新華社）

大陸今年國家考試的報名昨天截止，截至23日晚，本次國考報名人數超過266萬，本次共計共計畫招錄3.97萬人，招錄規模再創歷史新高，大陸國考熱度不減，加上部分職位放寬報考限制，有些熱門職位已經吸引上萬人報名。

2025年大陸國考報名從10月15日開始，據相關機構統計，截至23日晚，本次國考報名人數超過266萬，通過資格審查人數也已突破210萬。目前，報名人數最多的十個職位，報名人數都已突破2700人，排名第一的職位則已超過1.1萬人。

其中，中華職業教育社聯絡部「聯絡部一級主任科員及以下」一職審查通過人數為7787人，還有4102人待審查，但該職位招考人數僅為1人，報錄比為11889：1。該職位招考專業廣泛，包含哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、管理學共九大類，要求學歷大學及以上。

華圖教育研究院專家劉有珍表示，部分職位大都限制條件少，報名門檻較低，報名條件越寬鬆，報的人就越多。還有一部分考生以試一試的心態報名，只是希望可以報名過審，參加考試。

但也有招考職位不太受考生青睞，截至23日，仍有300職位無人報名。根據大陸國家公務員局22日發布的中央機關及其直屬機構2025年度考試錄用公務員報名人數較少職位名單，其中北京鐵路公安局招考的「北京鐵路公安處基層所對民警」報考人數相較來說就不太踴躍，最低只有1人報名。

這次國考通知在2025年國考報名條件方面，報考的年齡條件為18周歲以上、35周歲以下，對於2025年應屆碩士和博士研究生，放寬到40周歲以下；應屆身分方面，部分職位不局限於2025年應屆畢業生，普通大學應屆畢業生（含擇業期內未落實工作單位的畢業生）擇業期放寬到2年，使2024、2023年畢業的大學生也可參加2024年國考，這也是今年高考熱度上漲的重要原因。

公安 北京 職位

延伸閱讀

海基會秘書長羅文嘉：大陸不該將兩岸兩會作為政治武器

畢業生陸續就業！9月失業率下滑至3.43% 創近24年同月最低水準

買不到Jellycat？大陸推「平價替代品」 各地出現麻辣燙、刀削麵娃娃

華爾街日報：過去4季約2540億美元資金非法流出大陸

相關新聞

首屆「彩雲杯」慢壘賽 傳接兩岸情

近日，第五屆海峽兩岸學生棒球聯賽（昆明站）暨首屆「彩雲杯」兩岸慢投壘球精英賽在昆明成功舉辦。

大陸國考夯 萬人搶一職位

大陸今年國家考試的報名昨天截止，截至23日晚，本次國考報名人數超過266萬，本次共計共計畫招錄3.97萬人，招錄規模再創...

砸大錢就能上太空？陸航天企業今晚開賣太空旅行票 飛行過程約12分鐘

中國商業航天企業深藍航天董事長霍亮將將在24日晚上6點，在交個朋友淘寶直播間，介紹公司商業飛船載人工作的進展和計劃，並推...

買不到Jellycat？大陸推「平價替代品」 各地出現麻辣燙、刀削麵娃娃

英國絨毛玩具品牌Jellycat以淺淺溫暖微笑的玩偶擄獲世界各地消費者，日前Jellycat因為在倫敦、巴黎、紐約、上海...

二本畢業當保潔 川女被家人質疑 網卻讚她腳踏實地

「女孩二本畢業後決定去當保潔員」的消息引發熱議，傳統觀念認為大學本科畢業應從事體面的工作，但這位名叫長花的女生卻去做保潔...

可領百萬補助？名校生入職縣級中學 嵊州招聘公告受矚

浙江紹興嵊州市教育體育局近日發布招聘教師的公告，名單中不乏來自清華大學、北京大學、浙江大學、廈門大學的博士、碩士研究生，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。