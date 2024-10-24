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陸國家公務員招考規模創新高 1個鐵飯碗萬人搶

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
今天是大陸今年國家考試的報名截止日，本次共計共計劃招錄3.97萬人，招錄規模再創歷史新高。圖為去年11月，大陸中央機關及其直屬機構公務員招考南京林業大學考點，考生進場準備參加考試景象。（新華社）
今天是大陸今年國家考試的報名截止日，本次共計共計劃招錄3.97萬人，招錄規模再創歷史新高。圖為去年11月，大陸中央機關及其直屬機構公務員招考南京林業大學考點，考生進場準備參加考試景象。（新華社）

今天是大陸今年國家考試的報名截止日，本次共計共計劃招錄3.97萬人，招錄規模再創歷史新高，大陸國考熱度不減，加上部分職位放寬報考限制，有些熱門職位已經吸引上萬人報名。

2025年大陸國考報名從10月15日開始，據相關機構統計，截至23日晚，本次國考報名人數超過266萬，通過資格審查人數也已突破210萬。目前，報名人數最多的十個職位，報名人數都已突破2,700人，排名第一的職位則已超過1.1萬人。

其中，中華職業教育社聯絡部「聯絡部一級主任科員及以下」一職審查通過人數為7,787人，還有4,102人待審查，但該職位招考人數僅為1人，報錄比為11,889：1。該職位招考專業廣泛，包含哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、管理學共九大類，要求學歷大學及以上。

華圖教育研究院專家劉有珍表示，部分職位大都限制條件少，報名門檻較低，報名條件越寬鬆，報的人就越多。還有一部分考生以試一試的心態報名，只是希望可以報名過審，參加考試。

但也有招考職位不太受考生青睞，截至23日，仍有300個職位沒有人報名。根據大陸國家公務員局22日發布的中央機關及其直屬機構2025年度考試錄用公務員報名人數較少職位名單，其中北京鐵路公安局招考的「北京鐵路公安處基層所對民警」報考人數相較來說就不太踴躍，最低只有1人報名。

這次國考通知在2025年國考報名條件方面，報考的年齡條件為18周歲以上、35周歲以下，對於2025年應屆碩士和博士研究生，放寬到40周歲以下；應屆身份方面，有部分職位不局限於2025年應屆畢業生，普通大學應屆畢業生（含擇業期內未落實工作單位的畢業生），將擇業期放寬到2年，使得2024、2023年畢業的大學生也可以參加2024年國考，這也是今年高考熱度上漲的一個重要原因。

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