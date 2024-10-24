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女童右眼動手術「左眼也被開刀」！院方稱出於好心 家屬傻眼：沒先通知

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸一名女童接受右眼囊腫切除手術時，左眼也被開刀，然而醫生並未事先告知家屬。示意圖／ingimage
中國大陸一名女童接受右眼囊腫切除手術時，左眼也被開刀，然而醫生並未事先告知家屬。示意圖／ingimage

手術過程中溝通不良，容易引發醫療糾紛。中國大陸一名女童右眼需要開刀，結果連左眼也被動手術，家屬完全沒有被告知，質疑是醫生「開錯眼睛」，院方則表示醫護人員應是經由專業判斷後才動刀，但是溝通上確實存在瑕疵，將積極配合家屬處理。

根據河南電視台民生頻道《小莉幫忙》報導，中國大陸一名女童日前接受右眼囊腫切除手術，結果手術完成後其父驚見自己女兒兩眼都包著紗布。詢問後醫生表示，右眼的手術完成後，發現左眼也有囊腫，就一起切除了。

女童父大為震驚，醫生並沒有通知他左眼也要開刀，而且從住院到開完刀，女童的左眼從沒做過任何檢查，認為即使在手術台上發現左眼有問題，也應該先告知家屬。醫生擅自開刀的行為，讓女童家人質疑，是手術過程中醫生沒分清左右，開錯眼睛。

確認監視器畫面後，院方人員表示手術部位並沒有錯誤，但是家屬認為，畫面中病床上的燈完全擋住醫生，看不出來手術過程。

院方人員表示，醫護人員有專業的判斷能力，手術中應該也有對左眼進行相關檢查後，出於好心才開刀，但未通知家屬就動刀，的確是溝通上有瑕疵，院方會積極配合家屬，也會對涉事醫護人員做出相應處置。

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