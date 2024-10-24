西藏前3季遊客數 逾去年全年

根據西藏自治區官方在22日舉行的全區文化旅遊產業發展大會上介紹，今年1至9月，全區接待海內外遊客5700餘萬人次，已超過2023年全年的5517萬人次。

中新社報導，西藏自治區文化和旅遊廳副廳長肖傳江介紹，西藏以豐厚的歷史文化底蘊拓寬文旅產業發展的內涵和外延，文旅消費呈恢復性上升態勢。今年1至9月，全區文化產業產值約89億元（人民幣，下同），實現旅遊總花費670.55億元、同比增長13%。

他還介紹，西藏系列文旅品牌宣傳推介活動積極「走出去」，在斯里蘭卡、南韓、新加坡等國家和地區高質量舉辦「中國西藏文化周」「歡樂春節」等系列交流活動，文旅品牌形象進一步提升。截至目前，西藏文旅企業達9676家，較2021年增加1000餘家。

據悉，2018年起，西藏自治區官方推出「冬遊西藏」優惠政策，在此期間遊客進藏可享A級旅遊景區（寺廟景區除外）免費開放，多數酒店淡季價格等系列優惠。

為進一步促進旅遊市場發展，西藏於10月18日在拉薩啟動第七輪「冬遊西藏」系列活動，宣布在以往基礎上，推出贈送萬張進藏機票、萬張進藏火車票等促銷優惠政策，攬客進藏冬遊。