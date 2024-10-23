江西男拒服兵役遭懲處 被指破壞參軍良好氛圍
中國江西一名應屆大專畢業生自願入伍後，又多次提出離隊申請，被指破壞該縣參軍報國的良好氛圍，除了罰款人民幣6000元（約新台幣2.7萬元），還終身標註「拒服兵役」標籤，並列為嚴重失信人。
新京報報導，江西省南豐縣徵兵工作領導小組22日發布「關於對張某某拒服兵役行為實施聯合懲戒的通報」。
通報指這名張姓男子今年6月自願應徵報名，9月上旬參加預定新兵役前教育期間，經批准入伍之後，「依法服兵役意識淡薄，多次提出離隊申請，並有過激行為和傾向」，經多次反覆教育未果，仍然拒絕履行兵役義務，於9月12日離開預定新兵役前教育集訓隊。
通報說，雖然張姓男子未正式進入部隊，但其行為發生在南豐縣召開定兵會議之後，嚴重破壞了該縣多年來「踴躍參軍、矢志報國」的良好氛圍，性質十分惡劣，依法決定對張某某做出處罰。
處罰包括：罰款6000元；在戶口登記系統中對張姓男子標註「拒服兵役」，用工單位政治考核時，市山派出所對其現實表現註明「政治思想不合格，拒絕、逃避服兵役」；南豐縣人民法院將此人作為嚴重失信行為納入個人信用記錄。
此外，兩年內張姓男子不得辦理出國（境）手續、取消升學報考資格、不得錄取為公務員和國有企業職工、無法取得營業執照、無法向銀行申請貸款等。
這則新聞在網上引來不少熱議。一些網友認為，官方通報並沒有把這名男子自願報名卻又拒服兵役的理由說清楚，究竟是個人不能吃苦，還是軍中有霸凌，又或是另有原因，通報內容含糊。
儘管罰則不輕，但公開報導顯示，近年來中國各地不時都有寧願受罰也拒服兵役的青年。
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