快訊

義大利最嚴格代孕禁令：海外代孕入罪最高關2年、罰100萬歐元

京華城案延押開庭「第一人」 檢辯攻防3.5小時沈慶京還押

林姿妙涉貪案12月31日宣判 檢求處20年徒刑、褫奪公權5年

江西男拒服兵役遭懲處 被指破壞參軍良好氛圍

中央社／ 台北23日電

中國江西一名應屆大專畢業生自願入伍後，又多次提出離隊申請，被指破壞該縣參軍報國的良好氛圍，除了罰款人民幣6000元（約新台幣2.7萬元），還終身標註「拒服兵役」標籤，並列為嚴重失信人。

新京報報導，江西省南豐縣徵兵工作領導小組22日發布「關於對張某某拒服兵役行為實施聯合懲戒的通報」。

通報指這名張姓男子今年6月自願應徵報名，9月上旬參加預定新兵役前教育期間，經批准入伍之後，「依法服兵役意識淡薄，多次提出離隊申請，並有過激行為和傾向」，經多次反覆教育未果，仍然拒絕履行兵役義務，於9月12日離開預定新兵役前教育集訓隊。

通報說，雖然張姓男子未正式進入部隊，但其行為發生在南豐縣召開定兵會議之後，嚴重破壞了該縣多年來「踴躍參軍、矢志報國」的良好氛圍，性質十分惡劣，依法決定對張某某做出處罰。

處罰包括：罰款6000元；在戶口登記系統中對張姓男子標註「拒服兵役」，用工單位政治考核時，市山派出所對其現實表現註明「政治思想不合格，拒絕、逃避服兵役」；南豐縣人民法院將此人作為嚴重失信行為納入個人信用記錄。

此外，兩年內張姓男子不得辦理出國（境）手續、取消升學報考資格、不得錄取為公務員和國有企業職工、無法取得營業執照、無法向銀行申請貸款等。

這則新聞在網上引來不少熱議。一些網友認為，官方通報並沒有把這名男子自願報名卻又拒服兵役的理由說清楚，究竟是個人不能吃苦，還是軍中有霸凌，又或是另有原因，通報內容含糊。

儘管罰則不輕，但公開報導顯示，近年來中國各地不時都有寧願受罰也拒服兵役的青年。

兵役 罰款

延伸閱讀

中職／猿隊教練、球員5人遭解約 投手教練許銘傑離隊

不算烈士？ 江西鄉長因公遇刺 家屬爭權益逾月未葬

贛商大會 簽約76個項目 總額逾462億

贛商大會 簽約逾462億人民幣

相關新聞

大陸頻傳青年拒服兵役！江西大專畢業生被懲戒罰款2.7萬

大陸頻傳青年拒服兵役。江西省撫州市南豐縣一名張姓應屆大專畢業生，今年9月上旬參加預定新兵役前教育期間，多次提出離隊申請，...

搭訕女主播被拒…寶馬男撞設備洩憤 網：馬路直播也該管管

四川樂山一女主播日前在馬路邊直播被寶馬車撞，逃逸肇事車次日被警方找到，遭行拘10日、罰款人民幣500元（約70美元）；有...

新疆15年前致197死「七五騷亂」暴恐事件 大陸26日播紀錄片

中國國際電視台官方微博CGTN 21日發布，將於星期六（26日）播出2009年新疆烏魯木齊騷亂（台稱「新疆七五騷亂」）紀...

港府資訊保安 桌機禁用WhatsApp、Gmail 手機不受限

因應資訊保安，港府日前向內部推出資訊科技保安指引，規定雇員須獲批准才可於辦公室使用電腦桌面版WhatsApp、Gmail...

太「卷」了… 博士再擴招 畢業、就業恐更難

在中國，很多事都「卷」。近年博士擴招後帶來的延畢和學歷貶值現象，讓原本應進入高科技領域貢獻所學的博士們，也不得不「卷」在...

100多萬存銀行後｢蒸發｣？女稱每次存入當天就被提現 銀行回應了

陸媒《極目新聞》報道，近日有網友發文稱，山東淄博一位儲戶齊女士，多年來在淄博齊商銀行存款40多萬元人民幣（約新台幣180萬），但取款時餘額卻為零元。齊商銀行客服今日（22日）回應稱正核實處理中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。