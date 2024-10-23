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台灣運動旅遊正夯 台旅會攜手華航上海舉辦推薦會

中央社／ 上海23日電

台灣的運動風氣盛行，運動結合旅遊也成了不少觀光客來台旅行的新選擇。為了向中國大陸市場介紹台灣的運動旅遊，台旅會與華航舉行主題旅遊推薦會，吸引逾80位業者參與。

由台灣海峽兩岸觀光旅遊協會、中華航空共同舉辦的「台灣主題旅遊推介暨代理聚會」，23日在上海達魯酷運動餐酒吧登場，台旅會上海辦事處主任林洋廣、華航華東區首席代表兼上海辦事處總經理毛禮忠均出席，現場吸引超過80位旅行社、票務業者參與。

林洋廣表示，台灣擁有壯麗自然景觀和多元文化，有山脈、海洋、湖泊和豐富的生態，這些都為各種休閒運動提供了絕佳的場地。無論是打高爾夫、潛水、跑馬拉松、登山健行、衝浪、單車旅遊，還是瑜伽與冥想，台灣都能讓每一位愛好休閒運動的人找到心靈的歸宿。

他說，休閒運動不僅是一種健身方式，更是與自然親密接觸的最佳途徑。「運動與觀光的結合」，希望能讓每一位來訪台灣的旅客，都能感受到這片土地的獨特魅力。

他表示，透過各種運動活動，不僅能享受健康的生活方式，還能探索台灣各地的文化與風土人情。台旅會的目標是讓來訪的遊客，在體驗運動的同時，也感受到台灣人熱情好客的精神。

林洋廣也提到，期待赴台旅遊能早日開放，享受台灣的美好並成為每一位運動愛好者心中的聖地。

華航方面在活動中介紹了票務、會員制度與機上服務等事務；台旅會則說明了台灣的單車旅行、海上運動與馬拉松等。

其中，台灣馬拉松活吸引了不少業者關注，特別是針對能夠邊跑邊吃的「田中馬拉松」相當有興趣。其中一名上海的陳姓旅遊業者表示，自己本身也有在跑步，公司的客戶中也不乏有擁有共同興趣的人，未來赴台旅遊若能夠重新開放，也會考慮規劃馬拉松旅遊行程，吸引同好參與。

另一名與會的昆山票務代理業者徐小姐告訴中央社，多年前因為工作的關係曾到台灣，對於台灣的美食念念不忘，她表示，雖然昆山有很多台灣菜，但還有很多的料理只能在台灣吃到，希望能夠再次赴台品嘗。此外她也提到很喜歡台灣的海景，盼能再次到墾丁做更深度的旅遊。

上海 運動 馬拉松

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