快訊

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

義大利最嚴格代孕禁令：海外代孕入罪最高關2年、罰100萬歐元

京華城案延押開庭「第一人」 檢辯攻防3.5小時沈慶京還押

COVID-19疫情後 香港隔離設施將作青年文創用途

中央社／ 香港23日電

在COVID-19疫情期間，香港當局臨時設立了多個隔離設施，以隔離感染病毒的病人；疫情結束後，當局正思考改變這些設施的用途，其中一個已確定供年輕人使用，作為文創基地或交流中心。

這個社區隔離設施位於市區中心啟德，行政長官李家超上週公布年度施政報告時，已提出把這個設施改為「青年驛站」旅舍，民政及青年事務局局長麥美娟今天進一步表示，這個「青年驛站」將於年底招標，明年起陸續啟用。

她在廣播電台節目上說，營辦團體要自負盈虧，期望設施可讓年輕人作為文創基地或交流中心，內部可以設立工作間和活動場地。

啟德社區隔離設施於2022年啟用，是唯一一個位於市中心的隔離設施，可提供約2700個單位，包括一些由2個或3個單位相連而成、供多人家庭使用的大單位。

在疫情過後，社會上有人建議予以保留但改作其他用途。

疫情 隔離 青年

延伸閱讀

專家：地緣政治有利香港建國際黃金交易中心

香港特首：會與大陸合作打擊假學歷問題

李家超：阻港人北上消費不切實際 餐飲、零售業要求變

港施政報告國安篇幅減 拚人民幣交易 鞏固金融中心地位

相關新聞

大陸頻傳青年拒服兵役！江西大專畢業生被懲戒罰款2.7萬

大陸頻傳青年拒服兵役。江西省撫州市南豐縣一名張姓應屆大專畢業生，今年9月上旬參加預定新兵役前教育期間，多次提出離隊申請，...

搭訕女主播被拒…寶馬男撞設備洩憤 網：馬路直播也該管管

四川樂山一女主播日前在馬路邊直播被寶馬車撞，逃逸肇事車次日被警方找到，遭行拘10日、罰款人民幣500元（約70美元）；有...

新疆15年前致197死「七五騷亂」暴恐事件 大陸26日播紀錄片

中國國際電視台官方微博CGTN 21日發布，將於星期六（26日）播出2009年新疆烏魯木齊騷亂（台稱「新疆七五騷亂」）紀...

港府資訊保安 桌機禁用WhatsApp、Gmail 手機不受限

因應資訊保安，港府日前向內部推出資訊科技保安指引，規定雇員須獲批准才可於辦公室使用電腦桌面版WhatsApp、Gmail...

太「卷」了… 博士再擴招 畢業、就業恐更難

在中國，很多事都「卷」。近年博士擴招後帶來的延畢和學歷貶值現象，讓原本應進入高科技領域貢獻所學的博士們，也不得不「卷」在...

100多萬存銀行後｢蒸發｣？女稱每次存入當天就被提現 銀行回應了

陸媒《極目新聞》報道，近日有網友發文稱，山東淄博一位儲戶齊女士，多年來在淄博齊商銀行存款40多萬元人民幣（約新台幣180萬），但取款時餘額卻為零元。齊商銀行客服今日（22日）回應稱正核實處理中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。