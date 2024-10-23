COVID-19疫情後 香港隔離設施將作青年文創用途

在COVID-19疫情期間，香港當局臨時設立了多個隔離設施，以隔離感染病毒的病人；疫情結束後，當局正思考改變這些設施的用途，其中一個已確定供年輕人使用，作為文創基地或交流中心。

這個社區隔離設施位於市區中心啟德，行政長官李家超上週公布年度施政報告時，已提出把這個設施改為「青年驛站」旅舍，民政及青年事務局局長麥美娟今天進一步表示，這個「青年驛站」將於年底招標，明年起陸續啟用。

她在廣播電台節目上說，營辦團體要自負盈虧，期望設施可讓年輕人作為文創基地或交流中心，內部可以設立工作間和活動場地。

啟德社區隔離設施於2022年啟用，是唯一一個位於市中心的隔離設施，可提供約2700個單位，包括一些由2個或3個單位相連而成、供多人家庭使用的大單位。

在疫情過後，社會上有人建議予以保留但改作其他用途。