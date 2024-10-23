快訊

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

義大利最嚴格代孕禁令：海外代孕入罪最高關2年、罰100萬歐元

京華城案延押開庭「第一人」 檢辯攻防3.5小時沈慶京還押

聽新聞
0:00 / 0:00

100多萬存銀行後｢蒸發｣？女稱每次存入當天就被提現 銀行回應了

香港01／ 撰文：盛昀
山東淄博，齊商銀行（總部）。（視覺中國）
山東淄博，齊商銀行（總部）。（視覺中國）

陸媒《極目新聞》報道，近日有網友發文稱，山東淄博一位儲戶齊女士，多年來在淄博齊商銀行存款40多萬元人民幣（約新台幣180萬），但取款時餘額卻為零元。齊商銀行客服今日（22日）回應稱正核實處理中。

據發帖網友表示，涉事儲戶齊女士是在打印近4年銀行交易記錄時才發現，她在銀行櫃枱存入銀行卡的每一筆錢，都於當天在不知情的情況下被提現。

銀行及金融監管局回應

齊商銀行職員表示，正在核實處理當中，尚未有處理結果，並補充該行是經國家金融監督管理總局批准成立的合法金融機構，資金雄厚，不會出現這種情況。對存在該行的存款，也都有存款保險，存款人可獲得最高人民幣50萬元的存款保險賠償。

齊商銀行官網顯示，截至2023年12月末，齊商銀行資產總額達到2367.56億元，各項存款餘額1825.67億元，各項貸款餘額1373.59億元。

國家金融監督管理總局淄博監管分局也表示已關注此事，目前正在跟進處理。

網民評論：

「這樣的事情發生過好幾起，背後肯定有貓膩，希望有關部門盡快調查清楚原因。」

「最高賠償50萬存款保險，指銀行倒閉所進行的賠償，和被盜性質最高賠償50萬完全是兩種性質，前者是合法，後者是不合法，被盜是全額追還和兼刑事責任」

「有點沒搞明白，既然每次都是當日存入，當日被提現，那第二次存入時沒發現第一次的存入款沒了嗎？居然還陸續存入這麼多年。」

「所以是誰取走了？」

「啥錢都有人敢拿啊，也不想想拿的走嗎？」

延伸閱讀：

上海男生前立遺囑留30萬存款給同學　提款時竟遭銀行拒絕

春男提亡父存款遭拒銀行稱要本人解鎖　反問：要把骨灰盅拿來嗎

文章授權轉載自《香港01》

人民幣 保險 立遺囑 餘額

相關新聞

大陸頻傳青年拒服兵役！江西大專畢業生被懲戒罰款2.7萬

大陸頻傳青年拒服兵役。江西省撫州市南豐縣一名張姓應屆大專畢業生，今年9月上旬參加預定新兵役前教育期間，多次提出離隊申請，...

搭訕女主播被拒…寶馬男撞設備洩憤 網：馬路直播也該管管

四川樂山一女主播日前在馬路邊直播被寶馬車撞，逃逸肇事車次日被警方找到，遭行拘10日、罰款人民幣500元（約70美元）；有...

新疆15年前致197死「七五騷亂」暴恐事件 大陸26日播紀錄片

中國國際電視台官方微博CGTN 21日發布，將於星期六（26日）播出2009年新疆烏魯木齊騷亂（台稱「新疆七五騷亂」）紀...

港府資訊保安 桌機禁用WhatsApp、Gmail 手機不受限

因應資訊保安，港府日前向內部推出資訊科技保安指引，規定雇員須獲批准才可於辦公室使用電腦桌面版WhatsApp、Gmail...

太「卷」了… 博士再擴招 畢業、就業恐更難

在中國，很多事都「卷」。近年博士擴招後帶來的延畢和學歷貶值現象，讓原本應進入高科技領域貢獻所學的博士們，也不得不「卷」在...

100多萬存銀行後｢蒸發｣？女稱每次存入當天就被提現 銀行回應了

陸媒《極目新聞》報道，近日有網友發文稱，山東淄博一位儲戶齊女士，多年來在淄博齊商銀行存款40多萬元人民幣（約新台幣180萬），但取款時餘額卻為零元。齊商銀行客服今日（22日）回應稱正核實處理中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。