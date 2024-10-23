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100多萬存銀行後｢蒸發｣？女稱每次存入當天就被提現 銀行回應了
陸媒《極目新聞》報道，近日有網友發文稱，山東淄博一位儲戶齊女士，多年來在淄博齊商銀行存款40多萬元人民幣（約新台幣180萬），但取款時餘額卻為零元。齊商銀行客服今日（22日）回應稱正核實處理中。
據發帖網友表示，涉事儲戶齊女士是在打印近4年銀行交易記錄時才發現，她在銀行櫃枱存入銀行卡的每一筆錢，都於當天在不知情的情況下被提現。
銀行及金融監管局回應
齊商銀行職員表示，正在核實處理當中，尚未有處理結果，並補充該行是經國家金融監督管理總局批准成立的合法金融機構，資金雄厚，不會出現這種情況。對存在該行的存款，也都有存款保險，存款人可獲得最高人民幣50萬元的存款保險賠償。
齊商銀行官網顯示，截至2023年12月末，齊商銀行資產總額達到2367.56億元，各項存款餘額1825.67億元，各項貸款餘額1373.59億元。
國家金融監督管理總局淄博監管分局也表示已關注此事，目前正在跟進處理。
網民評論：
「這樣的事情發生過好幾起，背後肯定有貓膩，希望有關部門盡快調查清楚原因。」
「最高賠償50萬存款保險，指銀行倒閉所進行的賠償，和被盜性質最高賠償50萬完全是兩種性質，前者是合法，後者是不合法，被盜是全額追還和兼刑事責任」
「有點沒搞明白，既然每次都是當日存入，當日被提現，那第二次存入時沒發現第一次的存入款沒了嗎？居然還陸續存入這麼多年。」
「所以是誰取走了？」
「啥錢都有人敢拿啊，也不想想拿的走嗎？」
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文章授權轉載自《香港01》
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