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男子當街跪女友？女生這動作成焦點 網猜內情：有掌摑14巴嗎？

香港01／ 撰文：朱利安
有網友上傳照片，顯示1對男女疑似在街上爭執，男方當眾雙膝跪地，貌似非常懊悔，女方則站着並以左手掩臉。（Threads圖片）
有網友上傳照片，顯示1對男女疑似在街上爭執，男方當眾雙膝跪地，貌似非常懊悔，女方則站着並以左手掩臉。（Threads圖片）

俗語有云「男兒膝下有黃金」，當街向女子跪下，所謂何事？最近網上流傳1張照片，顯示1對男女疑似在街上爭執，男生當眾雙膝跪地，貌似非常懊悔，女方則站着，並以左手掩臉，狀似很屈委。

由於僅得1張相片，且無人交代內情，故未能確定發生甚麼事。惟網民卻自行補白，紛紛猜測內情，有人笑問是否「14巴港女」事件重演，詢問「有冇摑佢14巴？」。不過，人有指女生以手掩面，也可以是感動時刻，更稱有機會是求婚，「戒指未拎出嚟啫」，隨即有人反駁，求婚只需單膝下跪，現時看來男生狀似理虧。

樓主在Threads上傳照片，顯示1對男女在某處的行人路，其中男子跪坐在地上，雙手則交叉放在大腿，雙眼無神地看着前方。而女子則站在男子前方約1米多位置，舉起左手掩着臉。樓主在文中慨嘆，「雖然偷影係仆X咗啲，但係真係好X折墮」，後來又留言稱當時目擊女子掌摑男子2巴，但「無圖無真相」，未能證實真偽。

照片引來大量網民討論，雖未能確定內情，但網民自行補白，有人笑言「可能有人喝醉了」、「舞台劇彩排吧」、「大街上做出這些舉動都已經不理會旁人白眼」；也有部份人開玩笑地聲稱相中男子為其朋友，「是我朋友，他假裝出軌之後向女友求饒，先跪地，之後一群朋友衝出來，他就求婚」、「有人說是求婚，但求婚雙腳跪地，扮出軌？不確定是男還是女，這樣跪，尊嚴值幾錢」、「人家雙腳跪地求婚啊」。綜合網民留言，不少人關注女子掩面動作，認為她相當委屈，而男子的姿勢似做錯事，故較傾向是男子做錯事。

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文章授權轉載自《香港01》

X 出軌 朋友 求婚

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