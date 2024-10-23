北京城市圖書館 獲年度公共圖書館獎

日前，北京城市圖書館從來自全球10個國家的16家圖書館中脫穎而出，獲得了國際圖書館協會和機構聯合會（IFLA）頒發的「2024年度公共圖書館獎」，這是中國大陸首次榮獲此項世界公共圖書館界最高榮譽。

IFLA成立於1927年，是世界圖書館界最具權威、最有影響的專業性國際組織。IFLA年度公共圖書館獎旨在表彰年度全球範圍新建開放，在建築功能創造性、數字化和技術解決方案、提升本地文化等多個方面取得綜合性成就的公共圖書館。

頒獎儀式在西班牙巴塞隆納舉行，當晚，IFLA評審團主席對北京城市圖書館做出了高度評價：「一個充滿活力和吸引力的圖書天堂，它提供了如此豐富的內容，以及令人印象深刻的建築設計和可持續解決方案，是一座面向未來的圖書館的偉大範例。」

IFLA評審團認為，北京城市圖書館作為世界上最大的單體閱覽空間，將書籍、人和自然通過獨特的建築設計連接起來，令人印象深刻。在節能環保方面，圖書館採用技術手段來最大限度地減少建築的碳足跡，包括使用模塊化組件和合理化的結構網格以減少製造廢料。圖書館屋頂上配備的氣候控制系統，包括照明、聲學控制和雨水回收等技術，更是讓人眼前一亮。

北京城市圖書館不僅收獲評審團的好評，更收獲讀者的好評。圖書館開館9個多月，到館人次已突破325萬。讀者平均停留時間為2.5小時，約10%的讀者停留超過6.5小時，舉辦1123場線上線下閱讀推廣活動，參與人次超1222萬。