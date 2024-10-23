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全球城市指數 上海升第8

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

在國際諮詢公司科爾尼最新發佈的《2024年全球城市指數報告》中，全球多數地區得分不同程度上升，扭轉了前幾年的下降趨勢。其中，中國城市漲勢迅猛。

中新社報導，報告顯示，中國城市總體得分增長超過25%。上海升至全球第8位，是其在指數中的歷史最好位次。具體看，中國31個上榜城市中，幾乎所有城市排名均上漲，近七成城市排名上漲5名及以上，如上海、深圳、南京、武漢、天津等；近三成城市排名上升10名及以上，如重慶、青島、鄭州、東莞等。

科爾尼合伙人周鵬遠表示，中國在當前全球前十的城市中佔據三席（北京、上海、香港），他們分別代表了中國最重要的三大城市群。杭州和成都兩個新一線城市領頭羊都實現排名上升。中國城市在國際舞台上的競爭力不斷實現新飛躍，預期將維持增長勢頭。

報告認為，城市的全球影響力及其與全球的聯通更加多元、數字化，且在短時間內存在極大不確定性。

科爾尼公司董事兼全球商業政策委員會成員巴克斯塔芙指出，全球城市面臨巨大挑戰，城市治理者需持續推動創新並不斷適應變化，進一步提升自身實力和影響力，建立更高的全球互聯互通水平。隨著傳統全球化模式的發展與轉變，全球城市正蓄勢待發，引領國際經濟合作與交流的未來發展之路。

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