香港醫界示警 肺炎將現高峰

肺炎連續多年成為香港第二號殺手，僅次惡性腫瘤。香港感染及傳染病醫學會示警，冬季將會出現肺炎球菌感染高峰期，呼籲高風險人士接種疫苗。

香港感染及傳染病醫學會說，在香港，肺炎球菌是引致嚴重社區型肺炎最常見的細菌，嚴重會引致腦膜炎、敗血症等，但香港六十五歲或以上人士只有一成人完成接種疫苗；呼籲高風險人士例如免疫功能受損、患慢性疾病人士接種疫苗。

香港感染及傳染病醫學會曾訪問483名有高風險病症人士，逾九成無接種肺炎球菌疫苗，僅6.4%完成接種2劑。

香港大學醫學院內科學系傳染病科主任孔繁毅建議，香港政府的肺炎球菌疫苗接種計畫，應納入20價肺炎球菌結合疫苗，因有關疫苗的抗體長期有效，毋須重複接種。

孔繁毅說，科學上可以同一時間接種流感、肺炎球菌及新冠疫苗，但可能會引起發燒、針口痛等副作用，建議有需要人士先完成接種其中兩個疫苗，相隔四個星期後再接種餘下疫苗。