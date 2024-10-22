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老翁不滿沒被讓座竟強行拉起孕婦…她護肚求饒 同車乘客氣炸合力制止
在大陸，有關讓座的爭議層出不窮。周二（22日），有網友爆料稱，江蘇南京地鐵二號線上，有老人竟強行拉起一名孕婦，要求對方讓座。
影片顯示，在貼有愛心專座標識的座位前，該名身穿藍色外套的孕婦被人強拉起身，並護住肚子稱「肚子有小孩」、「你擠到我，我什麼話都沒講」等。片中還有女聲嘶喊「走開」，而身邊不停有人質問拉拽女子的老人幹什麼，還叫他別打人。
爆料者介紹，事發於周一（21日）早上7點49分的南京地鐵二號線上，當時涉事老人想要強行索取座位，於是先讓孫女把他的東西給放在孕婦腳邊，見對方沒有起身，就開始強行拽起來。此前，一位小夥率先衝過來把他們倆分開，「在小夥的帶頭下，我們車廂齊心協力的護住了那個孕婦」。
目擊者虞先生則稱，老人起初拉了他的朋友，並辱罵對方，發現朋友在拍攝後，想要旁邊孕婦的那個座位。孕婦沒有讓座後，他便對其進行辱罵，強行把她拉起來。
事件引起輿論關注，周二，南京地鐵客服回應指，任何人在地鐵上遇到任何情況都可以第一時間聯繫地鐵工作人員，會有工作人員前往解決。他又表示，「老弱病殘孕」只是一個約定俗成的說法和語序，不存在優先順序。
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文章授權轉載自《香港01》
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