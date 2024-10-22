香港反送中案22歲青年重判6年 上訴遭駁回

香港兩名青年因為涉及「反送中」運動而被判刑6年，其中1人上訴，今天遭駁回；有媒體統計，「反送中」爆發至今，有超過2000人被起訴及承擔法律後果，而被判刑6年的屬於比較嚴重的刑期。

現年23歲的周柏均及22歲的胡子鍵早於2022年底被裁定企圖搶劫和妨礙警員辦公等罪成，各被判囚6年，其中胡子鍵就定罪和判刑提出上訴。

官方香港電台今天報導，胡子鍵的上訴今天遭上訴庭駁回，判決書稍後公布。

2019年11月，「反送中」進行得如火如荼之際，港島西灣河發生示威，期間兩名被告與警員發生衝突並被指試圖搶警槍，遭警員近距離開槍射擊，周柏均當場中槍倒地。

此外，綜合媒體引述警方的數字，截自今年3月底，有1萬279人因涉及「反送中」示威而被捕，2961人已完成或進入司法程序，當中2328人須承擔法律後果。