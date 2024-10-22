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大陸媒體環境日漸緊縮 媒體人：新聞業再也沒有「黃金年代」

中央社／ 台北22日電
中國獨立媒體人江雪表示，六四事件、鄧小平南巡談話後，中國新聞業一度有養成媒體獨立性、公民社會的環境，民眾關切議題得以被看見、被回應；現再無這樣的「黃金年代」。情境示意圖。圖／Ingimage
中國獨立媒體人江雪表示，六四事件、鄧小平南巡談話後，中國新聞業一度有養成媒體獨立性、公民社會的環境，民眾關切議題得以被看見、被回應；現再無這樣的「黃金年代」。情境示意圖。圖／Ingimage

中國獨立媒體人江雪表示，六四事件、鄧小平南巡談話後，中國新聞業一度有養成媒體獨立性、公民社會的環境，民眾關切議題得以被看見、被回應；現再無這樣的「黃金年代」。

清華大學當代中國研究中心22日邀請中國獨立媒體人、「長安十日」作者江雪線上演說，講題為「從『改變中國』的幻滅到獨立記錄的可能—我所經歷的新聞業變遷」。江雪從業20多年，她於演說中分享其對於中國媒體環境日漸緊縮的觀察。

江雪表示，在後毛澤東時代，西方新聞專業主義一度在中國萌芽，包括客觀報導、公共利益、調查新聞等要件，公民社會也跟著有所發展，那段時間可視作短暫的體制「寬鬆期」，也是一段黃金年代；儘管後來很快地被摧毀、被翻覆。

江雪強調，所謂的黃金年代不是真的「黃金年代」，因為中國媒體都有黨的控制，不過在那個時期，媒體還有與機構、體制博弈的力量、力氣；最近10年，大家都放棄了，不會再去博弈了，除了博弈不過體制外，還有「黨媒姓黨」。

江雪在1998年踏入新聞業，1989年六四事件是她選擇新聞工作的啟蒙點。江雪提到，1995年是中國媒體業關鍵年分，受到六四民運、鄧小平南巡談話後影響，中國對於改革開放的追求，帶動了社會各領域鬆動，媒體也有了市場化發展。

她說，為了滿足改革開放各領域需求，開始發展出有別於功能在為黨喉舌黨報的都市報；儘管都市報仍歸於黨報轄下，不過其採市場化運作，關切民眾在乎的議題，「華西都市報」是中國第一份都市報，在1995年成立、運作。

江雪提到，各省都市報的發行加上2000年前後網路興起，媒體對於公共議題的關切，可以成為維權小老百姓與政府協商的籌碼，也可以是催促司法單位進步的推力，「孫志剛事件」、「聶樹斌冤案」是新聞專業主義在中國發展的具體例子。

「在本世紀初，在中國的媒體，基本上是掌握在泛自由派的讀書人的手裡的」，江雪提到，那時候的媒體可以引領社會議題、聚焦公民權利、鼓吹法治，官媒看到市場化媒體倡議的議題也會跟進加入，進而做出一些影響。

中國領導人習近平在2013年接任中國國家主席一職。

江雪坦言，在那個時期，審查與控制依然是懸在頭頂上的，2004年南方都市報被整肅是個案例；2013年南方週末新年獻詞事件則是中國媒體業近10年轉捩點，過往官方若認定內容有問題，會在媒體出刊後給予處罰，南方週末新年獻詞事件則是被要求事先審查、竄改。

江雪提到，2015年長江客輪翻沉事件對於媒體來說是一個「斷崖式」事件，數百名乘船者命喪長江，官方禁止媒體前往災難現場採訪；相較2008年汶川大地震媒體衝往第一現場，不過幾年時間，「中國大事發生的時候，沒有媒體了」。

「在中國，沒有辦法建立對於歷史真正的感知」，江雪感嘆，反觀台灣社會對於二二八事件等歷史討論，可以在書店用一個書架、書櫃去闡述；中共則是系統性扼殺、抹除記憶，那些影響每一個中國人的大事，前幾年體制寬鬆期還看得見討論，儘管數量不多、頻率不高；現在則是系統性的下架、銷毀。

毛澤東 習近平 鄧小平

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