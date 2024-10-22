諧音梗掰了？陸將整治網路用語 「雨女無瓜」、「尊嘟假嘟」都被點名

中國官方近日展開規範網路用語的整治行動。有網友認為，官方限制太多是網上諧音字和隱晦語被大量使用的主要原因，而中共宣傳用語才是最大的「黑話爛梗」。

中國中央網信辦、教育部近日印發通知展開「清朗．規範網絡語言文字使用」專項行動。據德國之聲，中共人民日報近期列出的網路「黑話爛梗」包括「雨女無瓜」（與你無關）、「尊嘟假嘟」（真的假的）等詞，都被視為需整治的網路流行用語。

官方整治行動在中國社群媒體引發熱議，不少網友認為，網上流行使用諧音字和隱晦語其實跟中國網路審查有很大的關係。

有網友表示，官方規範的敏感字詞太多，只好用諧音字代替；也有人直言「關鍵是我們想好好說話您不讓啊」。不過，在官方審查清理後，關於整治行動的討論大多只剩下肯定官方作為的相關留言。

在中國嚴格的網路監管之下，越來越多屏蔽詞的產生導致了「諧音梗」的濫用。過去，中國網路平台封鎖罵人粗話「傻逼」，部分網友因此改用「傘兵」代替，卻被警告「傘兵不容侮辱」，但「傻逼」二字也因此解禁，被形容為官民第一次「成功交換戰俘」。

但與中國國家主席習近平有關的「黑話爛梗」仍受到嚴格監管，包括「維尼熊」、「二百斤」、「北京一男子」等詞都仍被禁止使用。

中國網信辦推動的「清朗行動」是官方持續多年的網路專項清理整頓行動。歷年的「清朗行動」各有側重，包括整治色情低俗、網路暴力、惡意營銷、不良動畫動漫、惡意彈窗、無底線追星、飯圈互撕、遊戲充值、歷史虛無主義、流量造假以及炫富等問題。