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福建今兩場實彈射擊 平潭牛山島、福州可門水道均航警

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
中共平潭海事局公告於牛山島沿海進行實彈射擊。（示意圖／取自東部戰區微信公眾號）
中共平潭海事局公告於牛山島沿海進行實彈射擊。（示意圖／取自東部戰區微信公眾號）

共軍上周才舉行「聯合利劍-2024B」對台軍演，今天福建沿海就再度展兩場實彈射擊訓練，分別是號稱「距台最近」的平潭牛山島，和鄰近我連江縣馬祖列島的大陸福建連江縣可門水道。福建地方海事局方面通報，為確保航行安全，禁止所有無關船舶進出該管制水域。

有關這兩場實彈射擊，先是福建平潭海事局於昨日午時許，發布航行警告稱，牛山島沿海部分區域將展開實彈射擊，自10月22日9時至13時，禁止一切船舶駛入。

接著，福州海事局21日深夜再發通報，表示22日8時12時在可門水道連山東部附近海域進行實彈射擊訓練。福州海事局說，為確保通航安全，22日8時至12時對部分海域雙向交通管制，禁止所有無關船舶在上述時段進出該管制水域。

在此之下，今天在福建沿海登場的陸方實彈射擊訓練，一共有兩場，陸方並未發布更多有關實彈射擊訓練的內容。

其中，牛山島是福建省沿海的一座島嶼，隸屬福州市平潭縣，位於平潭縣東部，與平潭島岸相距4.9海浬（約9公里），是大陸距離台灣本島最近的地方，與台北市直線距離約165公里，島上並設有牛山島燈塔，是進出台灣海峽船舶重要的助航標誌之一。

至於可門水道，位於福州市羅源縣、連江縣之間，為進入羅源灣的重要水道，在連江縣東北部的黃岐半島一側建有可門港，是福州港重要的深水港區之一。

實彈 福建 馬祖

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