睽違五年 兩岸圖書館「玄覽論壇」恢復在台灣實體舉辦

兩岸公立圖書館重要交流機制「玄覽論壇」22日於台北登場，這是論壇第11屆舉辦，也是2019年9月底以來首度實體恢復在台舉辦，大陸方面有多位圖書館長來台參加。大陸代表團團長強調，這一機制「是兩岸文化交流的一張金字招牌」，「沒有理由不把這件事情持續做好」。

金年玄覽論壇22日於國家圖書館舉行，23日還將在台中的國立公共資訊圖書館進行分論壇。大陸方面來台的人員有南京圖書館陳軍、蘇州圖書館館長接曄、常州市圖書館館長錢竑、江蘇省圖書館學會秘書長李浩、上海圖書館讀者服務中心公共借閱一部副主任褚堃、中國國家圖書館永樂大典研究中心主任兼古籍館副館長謝冬榮等人，而南京圖書館另外還有多個部門主管參加。

至於台灣參加者除了國家圖書館、國立公共資訊圖書館的館長外，還有陽明交大、政治大學、台北醫學大學等高校圖書館館長，還有桃園市圖書館、屏東縣文化處等部門官員參與，另外還有多位相關領域學者參加。本屆主題為「傳承創新、AI賦能」。

據本報記者掌握，兩岸的公立圖書館交流是較少受到政治影響的領域，我方圖書館系統官員更是疫情後最快恢復到大陸考察的系統之一。而我方國家圖書館是教育部部屬機構，大陸圖書館系統則是中央文旅部、地方文旅廳的直屬事業單位。

南京圖書館陳軍在致詞時表示，此行代表團能夠來到漢學研究中心和諸位相聚，「我們深感不易」，他強調玄覽論壇已經成為兩岸圖書館界最高層次的學術交流的盛會，「也是兩岸文化交流的一張金字招牌」。能夠舉辦那麼多屆，主要是兩館之間同根同源的深厚情誼，以及都懷有著對中華傳統文化的熱愛和認同。她強調，「沒有理由不把這件事情持續做好」。

另一位來自大陸的圖書館館長則向本報記者表示，自己是第一次來台灣，昨晚抵達，並將於25日返回大陸。這位館長還指出，此次來台主要就是從事圖書館交流，審查上並沒有遇到什麼問題，行程中也並不會與我方海陸兩會人員會晤。