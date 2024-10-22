福州機場大規模備降 工作人員：交通管制沒特殊原因

陸媒報導，福州長樂機場昨天突然有大量航班延誤，比例更達100%，有航班需轉到廈門或溫州降落，引來不少揣測。機場工作人員表示，是為了避免飛機危險碰撞或過於繁忙而進行交通管制，「這不是什麼特殊原因」。

綜合陸媒海峽都市報及極目新聞報導，21日下午多班從無錫、大連、北京等地飛往福州長樂國際機場的航班在空中盤旋後，備降至附近的溫州機場和廈門機場。

福州長樂機場也發出提示，指「大面積延誤，航班延誤比例達100%」。因官方沒有公布原因，引來不少揣測。

福州長樂機場工作人員回應海峽都市報記者時表示，經查詢，多個航班備降是因流量管控，「空中交管部門為了避免飛機危險碰撞或過於繁忙，就會進行交通管制，這不是什麼特殊原因」。

21日晚上7時許，受福州機場流量管控影響備降在溫州機場的所有飛機，均已正常起飛返回福州機場。福州機場回應稱，流量管控逐步解除中。

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