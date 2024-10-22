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湖北武漢台灣周25日登場 將辦大型對台學術交流活動

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
圖為去年第十七屆湖北武漢台灣周開幕式現場。（新華社）
圖為去年第十七屆湖北武漢台灣周開幕式現場。（新華社）

以「鄂台一家親融合向未來」為主題的第十八屆「湖北．武漢台灣周」，將於25到28日在湖北舉行，推動兩岸融合發展。主辦方稱將廣邀台灣基層代表、青年代表特別是「首來族」與會，期間，湖北還將在十堰舉辦「第七屆國家統一與民族復興研討會」，為陸方又一場由官方主導的大型對台學術交流活動。

第十八屆「湖北·武漢台灣周」由大陸國台辦、湖北省政府共同主辦，本屆以「鄂台一家親融合向未來」為主題，將包含經貿合作、基層交流、青年互動三領域共14項活動，台方出席人士將包括新黨、兩岸企業家峰會、電電公會、工業總會、大陸全國台企聯等方面代表。

湖北方面還指出，活動邀請了基層台胞代表、青年代表特別是「首來族」，在經貿合作方面，將就光電子資訊、新能源汽車、生物醫藥等產業舉辦對接會、交流會，還要舉辦上市企業政策說明會，邀請重點台資企業參加。

基層交流方面，本屆湖北武漢台灣周將舉辦鄂台職工技能展示、產業發展座談，還有邀請台灣基層工作者走進武漢觀摩交流。

同時，本屆湖北武漢台灣周期間，湖北也將同步舉辦第七屆國家統一與民族復興研討會、2024年「一帶一路」海峽兩岸茶文化交流、第四屆海峽兩岸武當文化論壇、2024年湖北省海峽兩岸數位賦農與鄉村振興論壇等活動。

國台辦 武漢 青年

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