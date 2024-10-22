兩岸半屏山系列交流活動開幕 向台青招手

大陸浙江溫州洞頭區有一座「半屏山」，與台灣隔海相望，成為當地推動對台工作的重要載體之一。其中，2024兩岸半屏山系列交流活動昨（21）日在洞頭開幕，兩岸各界約200人參加，期間並舉辦兩岸半屏山青年體驗營，邀請台青到當地尋根訪友。國民黨前代理主席林政則在開幕式上說，「兩岸血脈相連，同根同源」，兩岸青年應該攜手合作，共同追夢圓夢。

綜合溫州網和人民日報，2024兩岸半屏山系列交流活動21日下午在溫州洞頭開幕，200名來自兩岸的企業家代表、專家學者參加，出席者包括浙江台辦主任徐曉光、國民黨前代理主席林政則等。

林政則說，大陸為台商台企投資興業提供了良好機遇和廣闊舞台，兩岸青年應該攜手合作，共同追夢圓夢。

徐曉光表示，浙江與台灣隔海相鄰、人緣相親、文化相通、習俗相似，多年來積極推動兩地在經貿、文旅等領域交流合作，成效日益顯現，歡迎台胞尤其是台青來浙江參訪學習、就業創業。

會上，舉行了主題為「雙屏合心．洞見青春」的2024兩岸半屏山青年體驗營開營授旗儀式，該體驗營為期七天，將藉由「奔赴山海」、「心連兩岸」、「行走甌越」、「探秘漁事」、「留存青春」五篇章，展開人文考察、景點遊覽、非遺體驗、美食打卡、產業參訪、小組競賽等青年交流活動。

據統計，溫州洞頭已連續14年舉辦兩岸半屏山系列交流活動，先後邀請兩岸嘉賓近3,500人次參加，今年除了開幕式，還有兩岸青年創業夥伴思享匯、「雙屏合心．洞見青春」兩岸半屏山青年體驗營、「雙屏合心．漢墨傳情」兩岸書畫藝術家交流、「雙屏合心．唱享青春」兩岸青年音樂交流、兩岸基層社區治理交流、兩岸民宿產業發展交流、兩岸漁業產業發展交流等活動。